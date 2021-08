Több ezer ember menekült el a görög fővárosból és környékéről péntek reggelre az Athéntól északra negyedik napja tartó erdőtüzek elől a hőhullám közepette - írja az MTI-re hivatkozva a hvg.hu. A görög tűzoltók igyekeztek megakadályozni, hogy a tűz elérje a sűrűn lakott területeket, az elektromos berendezéseket és létesítményeket, valamint a történelmi görög helyszíneket.

Az Athéntól észak-keletre fekvő Évia szigetén a parti őrség kiterjedt mentőakcióba kezdett járőrhajókkal, magáncsónakokkal és kirándulóhajókkal. Az éjszaka folyamán mintegy 631 embert evakuáltak a szigetről.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Nagy területeken lángol a mediterrán vidék

A szárazföldet perzselő hőhullám hatására a tűzvész végigsöpört a fővárostól 20 kilométerre északra fekvő erdőségeken, ahol rengeteg otthon vált a tűz martalékává. A több száz tűzoltó földbe ásott árkokkal próbálta megtörni a tűz útját, közben tömlőkből locsolva a lángokat. A Reuters szerint pénteken egyidejűleg 56 helyen tombol tűz az országban, Peloponnészosztól kezdve egészen a fővároshoz közeli Evia szigetéig.

Nagyfeszültségű vezetékek is égnek

A Peloponnészoszi-félsziget délnyugati részén sikerült megállítani egy tüzet, mielőtt elérte volna az ókori olimpiai játékok szülővárosának, Olümpiának az emlékműveit. Ugyancsak megmenekült az egykori görög királyi uralkodó család által használt, Athén mellett fekvő nyári üdülőkastély.

Az athéniakat felszólították, hogy a mérgező füstök miatt maradjanak otthon. A Reuters arról számolt be, hogy a nagyfeszültségű távvezetékeket is elérte a tűz, a görög főváros környékén több helyen is áramkimaradások voltak.

Külföldről érkezik segítség

A Franciaországból, Romániából, Svédországból és Svájcból érkező tűzoltó csapatok, vízszállító repülőgépek, helikopterek és egyéb járművek terv szerint pénteken és a hétvége folyamán érkeznek a helyszínre. A ciprusi tűzoltó egységek és repülőgépek már Görögországban vannak. Mindeközben az Európai Unió (EU) felgyorsította a segélynyújtást a tűzvészek által sújtott délkelet-európai országok részére.

Több mint száz román tűzoltó indult el A román katasztrófavédelmi főfelügyelőség 108 katonai tűzoltója indult 23 járművel, köztük erdőtüzek oltására kialakított hat tűzoltókocsival pénteken Görögországba, hogy az országban pusztító erdőtüzek oltásában segédkezzenek - jelentette az MTI romániai tudósítója. Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár elmondta: teljesen önálló egységeket alakítottak ki, hiszen "segíteni mennek, nem azért, hogy a helyi hatóságokat hátráltassák". A tíznaposra tervezett, szükség esetén meghosszabbítható műveletet az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága koordinálja, illetve 75 százalékban fedezi az oda- és visszaút költségeit.

Válsághelyzetet hirdettek Észak-Macedóniában

Görögország északi szomszédjában, Észak-Macedóniában is erdőtüzek tombolnak, emiatt harmincnapos válsághelyzetet hirdetett ki a kormány. Helyszíni jelentések szerint jelenleg nyolc helyen pusztítanak a lángok az országban - írta az MTI. Szerda óta helikopterekkel igyekeznek segíteni az oltást, az észak-macedón hadsereg gépeinek három szerbiai helikopter is segít, de érkezett segítség Szlovéniából, Bulgáriából és Ausztriából is.

Kedden betiltották a hegyi kirándulásokat és túrázásokat a tűzveszély miatt. Eddig egy áldozatról tudnak, egy tűz elől menekülő nő zárkózott be otthonába, amelyet szintén elértek a lángok.

A 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet és a viharos szelek miatt az elmúlt napokban a térség több országában pusztítanak erdőtüzek, így Koszovóban és Horvátországban is.