Nem igazán meglepő, hogy az Egyesült Királyságban a legnépszerűbb nap a távmunkára, a péntek. Egy friss felmérés szerint az távmunkában is foglalkoztatható dolgozóknak csak 13 százaléka megy be a munkahelyére pénteken - írja a BBC. Mint mindennek, ennek is megvan az árnyoldala: a városközpontokban működő vendéglők fájóan hiányolják a heti robot után lazulást kereső vendégeket.

A brit munkakultúrának része volt ez a kikapcsolódás, ám a pandémia után nem tértek vissza olyan számban az emberek a pubokba, amilyenben 2020 elején elhagyták azokat - mondja Michael Kill, a Night Time Industries Association vendéglátóipari szakmai szövetség elnöke. Ez komoly anyagi károk formájában csapódik le a kocsmákban és az éttermekben.

Hetedük odaveszett



A londoni City minden hetedig vendéglője kénytelen volt lehúzni a rolót a pandémia vége óta - derül ki a CGA by NielsenIQ and AlixPartners piackutató cég felméréséből. A változó szokások fontmillárdokban mérhető bevételkiesést okoznak, ami a vállalkozások egy részét üzleti modelljük újragondolására kényszeríti - mondja Kill.

Tamara Siddiqui, aki egy marketingügynökségnél dolgozik, minden második pénteket távmunkával tölti. Mind a brit sajtóorgánumnak elmondta, ez segítik felkészülni a hétvégére. Részben munka közben elvégez némi házi munkát is, részben kihagyja az oda-vissza utakat a munkahelyére, amivel időt spórol. Miután leteszi a vakolóakanalat, azonnal indulhat a hétvége. Ehhez igazíthatja esti programjait.

Ellentmondó adatok



A brit irodai alkalmazottak manapság hetente átlag 1,4 napot dolgoznak a munkahelyükön szemben a pandémia előtti 3,8-es átlaggal - derül ki a Advanced Workplace Associates tanácsadó cég felméréséből. Ennek ellentmond az országos statisztikai hivatal (ONS) összesítése, amely szerint az emberek többsége nem dolgozik távmunkában.

A pénteki félpihenőnap meglátszik a városok közlekedésén is. A járvány után nem szálltak vissza a vasútra, a buszra, a villamosra annyian, amennyien előtte utaztak, nem autóznak annyian a munkahelyükre oda és vissza, mint korábban. Nicholas Lyes, közlekedési szakértő szerint a legtöbben azt csinálják, hogy két nap egymás után bemennek az irodába dolgozni, előtte meg utána home office-ban vannak.

Végül a közlekedés csökkentésével elérhető megtakarítás mellett szólnak a növekvő megélhetési költségek is. Ez főként a viszonylag messziről bejárók esetén nyomós érv.