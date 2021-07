Az EU korlátozná a készpénzhasználatot is a pénzmosás miatt

Az EU új pénzügyi szabályozással nehezíteni a vagyonok vándoroltatását. Új ügynökség, a kriptovaluták ellenőrzése is jöhet, de a készpénzhasználatot is korlátoznák. Egyetlen tagállamnak sem hagynának kibúvót, de Magyarország még az előző szabályozást sem építette be a határidőig a jogrendjébe.