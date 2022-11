A "kriptovilág Lehman Brothers pillanatáról" beszél Pogátsa Zoltán közgazdász a Pogi Podcast legújabb epizódjában.

Pogátsa kiemelte, az FTX kriptotőzsde bukásáról azért is érdemes beszélni, mert a történtek révén az átlagember is megértheti, "miként kapcsolódik a kriptovilág a valódi gazdaságunkhoz". Az FTX csődjének körülményeiről a Napi.hu is beszámolt.

A közgazdász szerint az eset "porrá zúzza azokat az elképzeléseket, miszerint csak az állam vagy a nagy pénzintézetek képesek elkaszinózni az egyszerű emberek pénzét, a decentralizált kriptovilágban pedig ennek a kockázata jóval kisebb."

Az FTX közel 3,1 milliárd dollárral (1220,6 milliárd forint) tartozik 50 legnagyobb hitelezőjének. Pogátsa Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy miután a kriptotőzsde offshore-ban volt bejegyezve Antigua és Barbudán, a központja pedig a Bahamákon van, és a standard országok szabályozása nem érvényes rá, az összeomlás után nehéz lesz visszaszerezni a bent ragadt pénzeket.

Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried fű alatt az ügyfelek 10 milliárd dollárját forgatta át az Alameda Research nevű befektetési cégébe. A kriptotőzsde és a hedge fund között ilyen függésnek nem lett volna szabad létrejönnie, hangsúlyozta Pogátsa Zoltán.

Ez hasonló helyzet, mint amikor a 2008-as globális pénzügyi válság előtt az amerikai árnyékbankrendszerben komplex kockázati kapcsolódások, illetve ezek áttekinthetetlen halmozódása jött létre, sőt gyakran az árnyék- és a formális bankrendszer között is

- mondta.

A Multicoin Capital kriptobefektetési alap már figyelmeztette is befektetőit, hogy a főként származékos és hitelből finanszírozott kriptotermékekkel foglakozó FTX összeomlását számos további vállalkozás bukása követheti.

Pogátsa Zoltán az ügy azon pikáns részletét is kiemelte, hogy az FTX összeomlását elindító és végigkísérő posztok a Twitteren jelentek meg, amelynek felvásárlásához a közelmúltban Bankman-Fried "milliárdokat ajánlott fel Elon Musknak, hozzájárulva az akvizícióhoz".