Nagy-Britannia óriásit zuhant az elmúlt pár évben mind gazdaságilag, mint politikai presztízs szempontjából. Körülbelül tíz éve még egy másodkategóriás ország volt, rögtön az Egyesült Államok után gondoltunk rá, egyfajta középhatalmi államként. Mára azonban ebből alig maradt valami – mondta el Pogátsa Zoltán a Pogi Podcast legújabb epizódjában. (Az előző podcastrészről pedig itt írtunk.)

A közgazdász felhívta a figyelmet arra is, hogy ez a magyar átlagember számára is forró téma, hiszen sokan döntöttek úgy még a közelmúltban is, hogy az angol nyelvtudás miatt ez ebbe az országba költöznek ki. Most azonban már világosan látszik, hogy jobban jártak volna, ha másik nyugat-európai ország mellett teszik le a voksukat.

Három miniszterelnököt fogyasztottak el a britek egyetlen éven belül, és ha ez nem lenne elég: a gyorsan váltakozó kormányok egymásnak teljesen ellentmondó gazdaságpolitikát követtek. Annak ellenére is, hogy mindannyian a Konzervatív Párt tagjai. Arról, hogy ennek a lefelé ívelésnek és őskáosznak a végére pontot tud-e tenni az aktuális miniszterelnök, Rishi Sunak, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) eseményén beszélgetett Pogátsa Zoltán és Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC), valamint a BCE oktatója.

A brit gazdaság gyakorlatilag nem is állt fel a 2008-as gazdasági válságból, azt éreztek, hogy leszakadnak az Európai Unió más tagállamaitól, ez is egyfajta katalizátorként működött Brexit-ügyben – mondta Sebestyén Géza.

Az adócsökkentés járható út?

Véleményem szerint egy olyan gazdaságban, ahol nagyon negatívak a várakozások, az adócsökkentés nem lesz a legcélravezetőbb út. Jobb lenne az, ha az állam dinamizálna. Nincs olyan gazdaság, ahol ne lehetne értelmes állami beruházásokat eszközölni, a brit pedig különösen rossz állapotban van

- fogalmazott Pogátsa Zoltán, miután Sebestyén Géza kifejtette, az átlag angolok jobban jártak volna, ha most több pénz marad a zsebükben, kisebb adókulccsal terhelik őket.

Pogátsa Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy Liz Truss ex-kormányfő tervei szerint a legtehetősebb britek adóterheit csökkentették volna jelentős mértékben, ettől várta volna a gazdaság élénkülését. Az átlagemberek csak olyan csekély mértékű adócsökkentést tapasztaltak volna, amely a közgazdász szerint felér egy szimpla PR-fogással.

Sebestyén Géza beismerte, Truss tervei az átlagembereknek nem kedveztek volna, ám általánosságban továbbra is az adócsökkentés gazdaságélénkítő hatásai mellett érvelt.

Befektetői szemléletmód

Rishi Sunak aktuális miniszterelnök korábban a Goldman Sach elemzője volt, a vagyona becslések szerint a duplája Károly királyénak, korábban pénzügyminiszter is volt. A pénzügyi világot és a piacot minden oldalról jól ismeri, így Sebestyén Géza szerint várhatóan a befektetői szempontokat is szem előtt tartó, jobb döntéseket hozhat majd, mint elődje.

Felismerte, hogy az aktuális helyzetben az infláció az, amit meg kell fogni – utalt az oktató arra, októberben az éves áremelkedés 11,1 százalék volt, ami 41 éves rekordérték. Novemberre ez ugyan 10,7 százalékra mérséklődött, de még ez is messze van a Nagy-Britanniában átlagosnak tekinthető szinttől.

Pogátsa szerint azonban jelenleg az az igazán megdöbbentő, hogy egyes elemzők és döntéshozók ma már kimondják: ahhoz, hogy ezt a brutális brit inflációt letörjék, recessziót kell csinálni, miközben szerinte ez egyáltalán nem igaz.