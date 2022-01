Mintegy 3,36 millió dollárért - 1,039 milliárd forintért- kelt el a Pókember képregény 1984-es kiadása egy dallasi árverésen.

A több mind egymilliárd forintért eladott oldal meséli el a Pókember ma már ikonikus fekete jelmezének eredettörténetét Mike Zeck rajzán a Marvel A titkos háború című mini képregénysorozatának nyolcadik kötetében. Ez az a ruha, amely végül Venom karakterének felbukkanásához vezet - írja a Forbes az MTI-re hivatkozva.

