Szeptember nyolcadikán kapott szabálysértési feljelentést a szerbiai Pridvorica faluban élő Radisa A., mert a kertjében baromfit tartott - írta a vajdasági Szabad Magyar Szó. A szabálysértési végzésben az áll, hogy a felügyelőség az ellenőrzés során megállapította, hogy a kakasok nincsenek elkerítve, miközben az érintett ügyvédje, Nenad Jankovic, azt mondja, az állattartásról szóló határozatban nem szerepel, hogy a baromfit egy elkerített területen kellene tartani.

Valójában arról van szó, hogy ügyfele az önkormányzat egyes dolgozóinak bosszújától szenved most, akik így akarnak leszámolni vele.Radisa A.-ra 5000 dináros (15 ezer forint) büntetést szabtak ki. Az ügyvéd a Nova.rs-nek elmondta, hogy bízik abban, hogy az óvást elfogadja a bíróság, mert a gyakorlatban ez egy igen egyedülálló esetnek számít.

„Azért tiltakozunk, mert egy olyan esetről van szó, ami minden jogon felül áll, de az ép ész határait is súrolja. Gondoljanak bele, hogy valaki büntetést kap azért, mert a saját udvarában, falun, öt kakast tart. A faluban vannak olyan helyiek is, akik tehenet tartanak az udvarukban. Rájuk is ez vár?” - tette fel a költői kérdést az ügyvéd, aki azt állítja, mindez csak annak a következménye, hogy ügyfele korábban a hatalmon lévő párt szimpatizánsa volt, de közben ez megváltozott.