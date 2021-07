Az utazási korlátozások enyhítésével párhuzamosan nő a kereslet a cseh fővárosban a rövid távú lakásbérlés, azaz az Airbnb vagy a Booking.com szolgáltatások iránt - derült ki a Radio Praha cikkéből. Ennek ellenére a jelenleg ilyen módon elérhető lakások száma töredéke a korábbinak. Míg 2019-ben 13 ezer szolgáltató várta a turistákat, addig jelenleg csak ezren vannak.

A tulajdonosok nagy része a könnyítések ellenére óvatos, ezért előnyben részesíti a hosszú távú bérbeadást. A bérbe adók tapasztalatai szerint a piac nagyon lassan kezd helyrerázódni. Ezt tükrözik az árak, amelyek a járvány előttinek a negyedét érik el. És vélhetően nem tesz jót az idegenforgalomnak az a hír, hogy a fertőzések száma a július első napjaiban regisztráltnak duplájára nőtt a hónap közepére.

A prágai helyhatóság az Airbnb padlóra kerülése ellenére nem mondott le a piac szabályozásáról, mert - akárcsak Budapesten - ott is erősen szűkíti a bérlakás-kínálatot az turisztikai célú, rövid távú bérbeadás. Odáig már eljutottak, hogy felismerjék: bármilyen rendszert vezetnek is be, nehéz lesz ellenőrizni a betartását.