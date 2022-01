A Szerbiai Pszichológusok Egyesületének tagjai közleményben adtak hangot mélységes aggodalmuknak a jelenleg is zajló társadalmi válság miatt, amely a politikai, gazdasági, társadalmi, környezeti, egészségügyi és egyéb következmények mellett jelentősen rontja az állampolgárok mentális egészségét - vette át a közleményt a vajdasági Szabad Magyar Szó.

A polgárok régóta szembesülnek egzisztenciális bizonytalansággal az elhúzódó pandémiás válság miatt, számos társadalmi megosztottság, az erkölcsi és kulturális értékek leértékelődése, az oktatás minőségének romlása és egyéb negatív jelenségek összefüggésében, miközben a médiában folyó közbeszéd továbbra is az antagonizmust és az intoleranciát mélyíti.

A járvány kezdete óta az állampolgárok tájékoztatásának módja a járvány terjedéséről és következményeiről gyakran kontraproduktív, további szorongást és bizalmatlanságot ébreszt az emberekben, ami többek között tovább erősítette az oltásellenes hatást.

Mérgező média



A kellően hatékony megelőző intézkedések megtételének elmulasztása a kiégési szindróma növekedéséhez vezetett az egészségügyi dolgozók körében, akik hatalmas erőfeszítéseket tettek a járvány elleni küzdelemben. Egy egészségügyi szakemberek körében végzett felmérés kimutatta, hogy a résztvevők 46,8 százalékának volt magas szintű depressziója, 60,6 százalékuk tapasztalt fokozott szorongást, 62,2 százalékuk erős vagy közepes szintű stresszt.

A környezetszennyezéssel kapcsolatos aggodalmak tovább veszélyeztetik az állampolgárok egészségét, miközben a szakértők tudományosan alátámasztott figyelmeztetéseit nagyrészt figyelmen kívül hagyja a kormány. Ráadásul ez mentális szempontból is is negatív következményekkel jár. Sok állampolgár szégyent és megalázottságot érez, ha életéről olyan emberek döntenek, akiknek szakmai és gyakran erkölcsi kompetenciája is megkérdőjelezhető.

Veszélybe került az állampolgárok valódi és teljes körű tájékoztatáshoz való joga, a médiatartalmak társadalmi polarizációra ösztönöznek, ami nyugtalanságot és konfliktusokat szül az állampolgárok között. Az információ megtagadása vagy elferdítése veszélybe sodorja a véleményalkotás lehetőségét és annak nyilvános kifejezését.