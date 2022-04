Az ukrajnai háború február 24-i kirobbanása óta téma a közösségi médiában és a nemzetközi sajtóban is az orosz elnök egészségügyi és mentális állapota. Vlagyimir Putyinról megjelent friss képeket és videókat elemezve ugyanis több "hozzáértő" és kommentelő is úgy nyilatkozott, hogy a politikus vélhetően komoly megbetegedéssel küzd.

Egy pénteken megjelent videóban - amelyben Putyin Szergej Sojgu védelmi miniszterrel látható ismét - ismét felerősítette a pletykákat. Putyin jobb keze ugyanis az asztalba kapaszkodik, lábai nyugtalanul mozognak. Emellett az eltorzult és felpuffadt arca sokak szerint a Parkinson-kór tüneteit mutatják - olvasható a Der Standardon.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F