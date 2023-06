A napokban azt elemeztük, hogy lehet-e negatív az európai tőzsdei gázár, ami az amerikai olajárral egyszer már megtörtént. Ez elég távoli lehetőségnek tűnt, azonban a békebeli, az "olcsó orosz gáz" időszakának gázára máris visszatért, orosz gáz nélkül. Ez Európának nagy megnyugvás, Oroszországnak viszont hatalmas piacveszteség, értelmetlenül.

Éhezést és fázást vizionáltak

A gázháború Oroszország Ukrajna elleni háborújának stratégiai eleme volt, olyannyira, hogy a Politico szerint fél évvel ezelőtt egy propagandafilmet készítettek, mely szerint a

fázó és éhező európaiak csoportokba verődve, egymást melegítve főzik meg háziállataikat. Valami ilyesmiben reménykedett Putyin,

amikor tavaly elzárta a gázt elsősorban Németország irányába, de ebből semmi nem valósult meg, még gázkorlátozás sem volt végül.

Az orosz gáz kivonása által keletkezett piaci rés megtetszett minden már gázexportőrnek, de időbe telt, amíg a kitermelést és főleg a cseppfolyósított (LNG) szállítást fel tudták pörgetni olyan szintre, hogy könnyedén ellássák a kontinenst. Emiatt kezdetben volt egy gázársokk: a korábban átlagosan 20-25 eurós megawattóránkénti ár 300 fölé ugrott, ez azonban rendkívül rövid ideig tartott, gyors árcsökkenés következett, és most újra 23-24 euró az ár.

Orosz rulett

Nem tudni, miért gondolta az oroszok közül bárki, hogy az ő gázuk nem helyettesíthető, esetleg abban reménykedtek, hogy nem sikerül az LNG infrastruktúrát villámgyorsan kiépíteni: talán arra gondoltak, hogy Európa a legkisebb kényelmetlenségtől megijed, és kihátrál a szabadságharcát vívó Ukrajna mögül. A vélekedés téves volt, ahogy erre már a múltban is volt példa: Nyugat-Berlin egykori szovjet blokádja is eredménytelen volt.

Putyin tehát többszörös orosz rulettet játszott, hisz abban bízott, hogy Ukrajna ellen sikeres lesz egy villámháború, Európa pedig megadja magát a gázért. Csakhogy ezek nem jöttek be, nem elemezték alaposan a lehetséges forgatókönyveket, így talán arra sem gondoltak, hogy ha Európa leszokik az orosz gázról és máshogy elégítik energiaigényét, ráadásul olcsón, akkor nekik nyakukon marad ez a gáz, és alternatív értékesítési lehetőségeket kell keresni, mivel Európa vélhetően békekötés esetén sem akarna még egyszer a Gazpromtól függeni.

Kevés vevő, alacsony ár

Maradnak így azok az országok, akiknek szükségük van érdemi mennyiségű gázra. Ázsiában Kína jöhet szóba, ahol az ország északi felén fűteni kell télen: oda a csővezetékes szállítás lenne az ideális Szibériából, de ezt még csak korlátozottan építették ki. Így marad az oroszoknak is az LNG szállítás, hatalmas kerülővel. Ráadásul Kína vélhetően még a mostani európainál is barátibb árat hajlandó csak fizetni, miután az amerikai tőzsdei jegyzés átszámítva 10 euró alatti.

Hanyatló exportbevétel

Az orosz gázexport-bevétel így a tavalyi, magas ár miatti csúcs után most a korábbi évekhez képest is visszaesik: legjobb piacukat értelmetlenül feláldozták, ráadásul a szankciók, melyekre csak a magyar kormánykommunikáció mondja, hogy elhibázottak, alaposan megnehezítik az újabb vásárlók felkutatását és magát a szállítást is. Az elnyúló háború Oroszországnak egyre költségesebb, miközben legfőbb bevételei, az olaj-, és gázexport jövedelmei alaposan visszaestek.