Hétfőn 77. alkalommal ünnepelték meg a Győzelem napját Moszkvában, ami az oroszok egyik legjelentősebb ünnepe. A hatalmas katonai felvonulás jó alkalom az erőmutatásra, még akkor is, ha az orosz hadsereg korszerűsítése nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket a 75 napja tartó ukrán megszállásban.

Az utóbbi hetekben több elmélet is született arról, mire használja majd föl a második világháborúban aratott győzelemre történő megemlékezést Putyin. Az elemzők valamiféle nagyobb bejelentést vártak az ukrajnai háborúval kapcsolatban, de úgy látszik, végül visszafogott retorikára váltott az orosz elnök, és még az nyugati katonáknak is igyekezett hízelegni.

Az egyik legelterjedtebb verzió szerint, az általános hadi állapot bejelentésére készült, ami az orosz tartalékos katonák mozgósítására, és így a fronton harcolók megerősítésére készült, de az is benne volt a pakliban, hogy jobb híján Mariupol sokadszori átvételét is újrakeretezheti, mint szimbolikus sikert, de ez is elmaradt.

Független Oroszország

Putyin elmondta, hogy a NATO egyre több modern fegyvert, és katonai tanácsadókat adott Ukrajnának, így mint erős és független állam, Oroszországnak szükségszerű volt időben megelőzni az agresszor támadását. Arról is beszélt, hogy ők mindig is nyitottak voltak tárgyalásra, és hogy csupán egyenlő védelmi garanciákat vártak a Nyugattól, de ezek a megkeresések, az ő olvasatában feleslegesnek bizonyultak.

A Kreml még decemberben küldött követeléseikre a NATO és az Egyesült Államok is válaszoltak, de Putyin elégtelennek tartotta az ott felajánlott ellenőrzési biztosítékokat, és szerinte emiatt egyértelművé vált, hogy már akkor is terveket szőttek, a történelmileg is hozzájuk tartozó Donbasz és Krím-félsziget elfoglalására.

Szerinte Kijev kihirdette a nukleáris fegyverek beszerzésének lehetőségét, és azt is fenyegetésnek nevezte, hogy az Ukrajna körül hadgyakorlatozó 100 ezere orosz katonára válaszul, a NATO megerősítette az Oroszországgal szomszédos balti államokban levő bázisaik. Azt mondta minden jel arra mutatott, hogy

elkerülhetetlen volt az összecsapás a neonácikkal, a banderistákkal [ukrán náci szimpatizánsokkal], akiket az Egyesült Államok és ifjabb partnereik támogatnak.

Hős orosz katonák

Az orosz hadsereghez intézve szavait, azt mondta, hogy donbaszi barátaikkal együtt az anyaföldért, és annak jövőjéért harcolnak. Ennek az üzenete szerinte az, hogy senki se felejtse el a második világháború tanulságát, hogy a világon sehol nincs hely "mészárosoknak, és Náciknak."

Elmondta, hogy az orosz katonák halála pótolhatatlan veszteség a barátaik és hozzátartozóik számára. Az állam, a régiók, a vállalatok és az állami szervezetek mindent meg fognak tenni azért, hogy gondoskodjanak ezekről a családokról, és a különleges támogatásról már ma aláírták a rendeletet.

Elmondta, hogy a szövetséges hadseregek minden katonáját tiszteli, ahogy a kínai partizánokat is, akik segítettek a "nácizmus, és a militarizmus" legyőzésében. Tudomása szerint amerikai veteránok is részt akartak venni a moszkvai katonai felvonuláson, de sajnálatos módon az USA ezt megtiltotta neki, pedig az oroszok büszkék a hőstetteikre, és a közös győzelemhez való hozzájárulásukra.

A teljes beszédet itt tekintheti meg: