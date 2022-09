Az orosz elnök hivatalosan pénteken írta alá a dokumentumokat melyek szerint innentől Oroszország részeiként tekintenek a "függetlenségükbe" már korábban belehajszolt Donyeck és Luhanszk, valamint a héten "népszavazáson" ugyanerről döntő Herszon és Zaporizzsaj területét.

Bár az orosz fennhatóság alatt álló régiókban sok esetben katonai erővel kényszerítették az embereket az orosz-párti szavazatokra, Putyin szerint ezzel "milliók akarata" teljesül, és ehhez az ENSZ alapokmány aszerint minden joga megvolt az ott élőknek - tudósítja a Guardian.

Az annektálási dokumentumok ünnepélyes aláírása előtti beszédében a területek közös történelmét emlegette, de elmondása szerint nem célja újraépíteni a Szovjet Uniót, melynek Ukrajna volt az egyik legfontosabb része.

Kijevet arra szólította fel, hogy azonnal térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és vegyék tudomásul az orosz hadsereg felügyeletével lebonyolított népszavazások eredményét, hozzátéve, hogy az ott élő - a megszállás miatt áram, víz, élelem, és sok esetben otthon nélkül maradt - embereket minden erejükkel meg fogják védeni.

Szerinte a Nyugat kapzsi és a Szovjet Unió bukása óta maguknak akarják Oroszországot, ezért dolgoznak a területeik leszalámizásán. Miután önkényesen területeket vágott ki Ukrajnából, szövegében örökös gyarmatosítókként beszélt a Nyugatról és a ruszofóbiát emlegette.

Elmondása szerint a nyugati hatalmak nyilvánvaló "sátánizmussal" házalnak, és arról kérdezte a közönséget, hogy akarják-e, hogy nekik is "nemváltoztató műtéteket kínáljanak."

A világ nem hagyta szó nélkül az ukrajnai területek illegális bekebelezését, a legtöbb ország előre bejelentette, hogy semmisnek fogja tekinteni a dokumentumokat, a magyar kormány nevében erről Gulyás Gergely nyilatkozott a legutóbbi kormányinfón.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Twitteren osztotta meg az Európai Tanács (tehát a tagállami vezetők) nyilatkozatát, melyben közösen ítélik el Putiyn lépését. Az irat szövege szerint "sosem" fogják elismerni az irányított népszavazások eredményét, és további korlátozásokat fognak kivetni Oroszországra, hogy ezzel is közelebb hozhassák az erőszak végét.

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.



All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation.