Az "aranymilliárd" - a leggazdagabb államok - totális uralmának modellje igazságtalan, és a kizárólagosság illúzióján alapul, első és másodosztályúakra osztja a népeket. Az aranymilliárd nem véletlenül vált arannyá vált és ért el sokat. Jelentős mértékben más népek kifosztása árán szerezte meg pozícióját Ázsiában és Afrikában is - fogalmazott az orosz elnök.

A Nyugat nem tud saját jövőképet felkínálni, az aranymilliárd elitje pedig pánikba esett amiatt, hogy a világ más központjai a fejlődés saját változatával állhatnak elő. Putyin szerint nemzeti és globális szinten most egy új, igazságosabb, szociálisan fokozottabban orientált és biztonságosabb világrend alapjait fektetik le.

Egy új korszak, a világtörténelem új szakasza következik. És csak a valóban szuverén államok képesek biztosítani a növekedés magas dinamikáját, példát mutatni másoknak az életszínvonal és az életminőség terén, a hagyományos értékek és az emelkedett humanista eszmék védelmében, olyan fejlődési modellekkel, amelyekben az ember nem eszközzé, hanem a legfőbb céllá válik - idézte a politikus szavait az MTI nyomán az Infostart.

A fórumon Vlagyimir Putyin kitért az Északi Áramlat 1. vezeték kapacitásának csökkenésére is. Véleménye szerint Kanada nem az Ukrajna ellen indított orosz háború miatti szankciók okán nem akarta visszaadni a javításra küldött turbinát, hanem mert kőolaj- és földgáztermelőként maga is be akar lépni az európai piacra.

Ez az ügy azt jelzi, mennyire fontos a mérnöki tevékenység fejlesztése Oroszországban. A nyugati cégek távozása lépéskényszert teremt a külső, "megalázó" és "nagyon veszélyes" technikai függőségtől való megszabadulás érdekében, "beleértve a haditechnikával kapcsolatos, kritikus fontosságú területeket is" - fogalmazott az elnök.