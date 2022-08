A Német Hagyma Szövetség arra szólítja fel a csomagolókat és a kiskereskedőket, hogy 35 milliméternél kisebb átmérőjű hagymákat is vegyenek át és forgalmazzák - adta hírül a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet.

A szakmai szervezet szerint aggasztó a nyári hagymaállomány állapota. Míg a téli termés mind hozam, mind átmérő tekintetében viszonylag jól sikerült, sok német régióban már hónapok óta várják az esőt, ami egyaránt meglátszik a hozamokon és a kisebb átmérőkön is. Ahol csak lehet, öntözni kell a hagymát, de ennek személyi és technológiai költségei is igen magasak. Ez a hagymánál fennálló aszályhelyzet nem csak Németországot érinti, hanem több európai országban is hasonlóval szembesülnek a termelők.

A fenti okok miatt szokatlan helyzet állt elő az európai hagymapiacon: a kisebb átmerőjű hagymák és a visszafogottabb terméshozam miatt nem következett be az ilyenkor rendszeres árcsökkenés, sőt, a drágulás is benne van a pakliban. Németországban például a zsákos kiszerelésű vöröshagyma ára 100 kilónként 35-36 euró (több mint 14 ezer forint) volt augusztus közepén, ami jóval magasabb, mint a tavaly ilyenkor regisztrált 25 eurós árnál. Hollandiában is drágulás tapasztalható, bár ott inkább a meglóduló afrikai export húzza felfelé az árakat. Ausztriában is fokozatos áremelkedés látható: egy hét alatt például 25-30 euróról 25-32 euróra nőtt az ár.

Közben egyébként a magyar boltokban is drágult a hagyma, a KSH inflációs kosara szerint júliusban kilónként 376 forint volt, ami havi összevetésben 14 százalékos drágulást jelent, az egy évvel korábbit pedig 26 százalékkal haladja meg.