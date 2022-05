Eltanácsolták a nyilvánosságból az Adidas sportmelltartókat hirdető reklámját, amelyen meztelen női mellek voltak láthatók, mert a hirdetések jó ízléséért felelős szervezet úgy véli, hogy az explicit meztelenséget sértőnek vagy visszataszítónak tarthatja az emberek egy része - adta hírül a Retail Gazette. A hirdetéseket a közösségi médiában jelentették meg.

A reklámokon több mint hatvan különböző korú, különböző bőrszínű nő, különböző alakú és nagyságú melle volt látható egymás mellett felsorakoztatva. A brit Advertising Standards Agency (ASA), a reklámipar önszabályozó szervezete, amely javítani hivatott a hirdetési kultúrát úgy találta, hogy ez a képsorozat széles körben okozhat visszatetszést.

Az Adidas azzal védekezik, hogy csupán meg akarták mutatni, milyen sokfélék a női keblek, ezért milyen nagy kihívás olyan sportmelltartókat kifejleszteni, amelyek képesek ehhez igazodni. Az először februárban megjelent twitterüzenetben azt írták a képek fölé, hogy a sportszergyártó hite szerint bármilyen alakúak és nagyok legyenek a női mellek, megérdemlik a kényelmet. Azért készítik 43 változatban új sportmelltartócsaládjukat, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő változatot.

Az ASA-hez 24 panasz érkezett a reklám miatt, amelyek szerint a hirdetés szexuális kiszolgáltatottságban ábrázolja a nőket és leredukálja őket bizonyos testrészükre. A Twitterhez csak néhány kifogást címeztek a felhasználók, az üzenetközvetítő vállalat nem tartotta olyannak a reklámot, ami megsérti az etikai normáikat.

We believe women’s breasts in all shapes and sizes deserve support and comfort. Which is why our new sports bra range contains 43 styles, so everyone can find the right fit for them.



???? Explore the new adidas sports bra collection at https://t.co/fJZUEjvopQ#SupportIsEverything pic.twitter.com/CESqmsXOwI