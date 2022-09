A munkaerőhiány és a sztrájkok kiszámíthatatlanná tették a repülést idén nyáron, pedig sokak számára ez volt az első 2019 óta, hogy viszonylag felszabadultan utazzon nem tartva a járványtól.

Ebben a helyzetben bizonyára sok család ült le és számolta ki, hogy Európán belül nem éri-e meg repülő helyett más közlekedési módot választani, amely lehet például vasút vagy autó. De az sincs kőbe vésve, hogy utazni kizárólag nyáron, a főszezonban lehet.

Kocsizzunk

Az autós utazásnak sok előnye van, rugalmas, nem kell szelektálni a ruhák és a strandfelszerelések között, kényelmesen mozoghatunk a nyaralás helyszínén. Ezzel szemben hosszabb távon fárasztó és drága is a jelenlegi üzemanyagárak mellett.

Akinek elektromos autója van, az sincs kisegítve, hiszen a töltőállomás-hálózat - különösen Európa déli részén – még kevésbé fejlett, azt pedig kevesen kockáztatják, hogy 3-4 órát kelljen sorban állniuk egy-egy töltőnél.

Vasút

A vasút kétség kívül az egyik legkörnyezettudatosabb közlekedési mód, de rövidebb távon jelenleg nem igazán versenyképes az autóval szemben.

A MÁV-nak például van rendszeres járata Splitbe, de egy négytagú családnak a legolcsóbb megoldás majdnem 93 ezer forint. Ennyi pénzből kijönne az autó üzemanyaga és a magyar, illetve a horvát autópályadíj, miközben a helyben történő közlekedés is meg van oldva.

Napi.hu, Lowescher Ábel

Hosszabb távon már meggondolásra alkalmas, hiszen ha egy család Budapestről Párizsba menne vonattal, akkor jelenleg a legolcsóbb alternatíva oda-vissza 287 ezer forint. Ennyi pénzért 24 órát utaznak és át is kell szállniuk Németországban. Ez repülővel drágább (mintegy 430 ezer forint augusztusban extra csomagok nélkül), de lényegesen gyorsabb, ami nem elhanyagolható, ha az ember szabadságai szűkösek. Azt sem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy a repülőjegyek ára tág határok között változik a kereslet függvényében.

A helyi közlekedést mindkét esetben meg kell oldani, bár a pályaudvarok jellemzően a városokon belül vannak, szemben a repülőterekkel. A hosszú utazási idő ugyanakkor sokakat elriaszthat a vonattól és inkább hajlandóak kifizetni a drágább repülőjegyet, még ha az sokkal ártalmasabb is a környezetre.

Akit zavar a tömeg és szívesen spórolna, jól teszi, ha elgondolkozik az őszi utazási alternatívákon. Ez most még döntés kérdése, de ha lehet hinni a klímaváltozással kapcsolatos előrejelzéseknek, akkor évek múlva elviselhetetlenül hosszú hőségriadókkal kell számolni Európában is, nem beszélve a fellobbanó tüzekről.

Szeptemberben még a tengerek hőmérséklete sem csökken számottevően, ugyanakkor a szállások és az utazás is olcsóbbak (repülővel mindenképpen). Abban is biztosak lehetünk, hogy munkaadónk és a kollégáink is örülni fognak, ha nem nyáron vesszük ki a szabadságunkat.

Mi lehet a megoldás?

Az utazás ideje mellett nem feltétlenül kell leragadni annál sem, hogy egy bizonyos távolságon túl csak a repülő az egyetlen alternatíva. Egy jól megtervezett, több megállóval és egy-egy napos ott-tartózkodással tűzdelt út igazi nagy kaland lehet, és könnyedén megoldható akár vasúttal is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ma már a legtöbb város kínál több mikromobilitási lehetőséget az autómegosztástól kezdve a bérelhető kerékpárokon és rollereken át a tömegközlekedésig.

Ha még nem is látszik egyértelműen, a tömegturizmus változáson megy keresztül, amelyet nemcsak a klímaváltozás kényszerít ki, de a járványoktól való félelem is hajt. Nem szabad a megszokásoknál maradni legyen szó az utazás idejéről és módjáról vagy akár hosszáról.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.