Kevés hely van a földön ami titokzatosabban működik az orosz partoktól északra fekvő Novaja Zemlja szigetén felhúzott nukleáris anyagok tesztelésére szolgáló támaszpontnál. A sziget ezen részének civil látogatása szigorúan tilos, mivel az 50-es és 90-es évek között rendszeresen atomfegyvereket teszteltek, a föld alatt és a levegőben egyaránt, így csak szatellit képek alapján lehet követni, mit is művelnek az oroszok világ egyik legeldugottabb zugában.

Sokáig nem is volt komolyabb mocorgás a szigeten, azonban az utóbbi években gomba módra létesítik az újabbnál-újabb épületeket, és minden jel arra mutat, hogy legalább 2017 óta módszeresen bővítik és fejlesztik az atom-sziget egykori tesztelésre kialakított infrastruktúráját - derül ki a térséget figyelő Barents Observer tudósításából.

Lassan 5 évvel ezelőtt, 2017 novemberében az oroszok itt hajtották végre a Nyugat számára SSC-X-9 Skyfall néven ismert Burvesztnyik feltehetően sikertelen tesztrepülését. A cirkáló rakéta joggal nevezhető "repülő Csernobilnak" hiszen amellett, hogy nukleáris robbanófejek hordozására találták ki, magának a rakétának a meghajtását is a Roszatom által fejlesztett miniatűr atomreaktorral oldották meg.

Az apró reaktor uránium magjának hűtését a rakétán keresztüláramló levegővel oldják meg, ami egyúttal így radioaktív izotópokat hagy maga után az atmoszférába. Nem véletlen tehát, hogy a fegyvert egy a civilizációtól ennyire távol eső helyen tesztelik. A 2017-es tesztkilövés után az amerikai hírszerzés szerint három hajót is küldtek a Barents-tenger mélyére süllyedő romok begyűjtésére, közülük az egyik külön radioaktív anyagok kezelése miatt volt jelen.

Vlagyimir Putyin orosz elnök, 2018 márciusában büszkélkedett népének a fejlesztéssel, amely szerinte azért jobb a hagyományos meghajtású rakétáknál, mert képesek kikerülni minden ballisztikus rakétavédelmi rendszert. A rakéta emellett - legalábbis elméletileg - képes a levegőben történő navigációra, és hatótávolsága jóval nagyobb, mint a legtöbb más cirkálórakétáé.

A szigetcsoport fejlesztését évek óta nyomon követő Tony Roper szeptember 17-én közölt a blogján egy műholdfelvételekből összeillesztett képsort az infrastruktúra jelenlegi állásáról, mely alapján úgy véli a Pankovo nevet viselő tesztbázis visszahúzható borítású óvóhelye egyértelműen arra utal, hogy a sziget teljesen készen áll a tesztüzemre.

Ezen túl a parton új mólót létesítettek, javítják az utakat, helikopter-leszállókat építettek, és az óvóhelyekről kifutó sínrendszereket raknak össze. A legárulkodóbb jel mégis azoknak a hosszan elnyúló sötétre festett guruló hordozószerkezeteknek a feltűnése, amik egy az orosz védelmi minisztérium által is megosztott videó alapján, megegyeznek a Burvesztnyikok szállítására kitalált egységekkel.

New blog - Burevestnik COULD be ready to test. New (and better) imagery corrects previous assessment!



Bigger, and more, imagery in the bloghttps://t.co/y8irsIeSAw@MatchlessMan410 @MrSpaceball @The_Lookout_N @tom_bike @CovertShores @AtlandKristian @NilsenThomas pic.twitter.com/jrZqQ4DV6x