A Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH csődvédelembe menekült – írja a G7 a a Wirtschaftswoche német gazdasági lapra hivatkozva. A repülőtér üzemeltetőjéhez csődbiztost neveznek ki, aki megpróbálja levezényelni a cég átalakítását. Erre az időre a fizetési kötelezettségek alól mentesül a társaság. A bajba jutott cég 82,5 százalékos tulajdonosa 2017 augusztusa óta a HNA Airport Group GmbH, de Hessen tartomány is benne van még a társaságban 17,5 százalékkal.

A repülőtér egy régi amerikai katonai bázisból lett az ezredforduló után fellendülő európai fapados repülés egyik kedvelt célpontja, sokáig a Ryanair egyik legfőbb bázisa volt. A magyar-német viszonylatban is jelentős reptéren 2008-ban még 3,9 millió utas fordult meg, összehasonlításul: ez akkor körülbelül a fele volt a Budapesti Liszt Ferenc repülőtér forgalmának. Ugyanakkor 2019-ben, a járvány előtti utolsó teljes évben már csak 1,4 millió volt a forgalom, az utóbbi években már a Ryanair is máshova koncentrálta az erőit.

Ez utóbbi annak fényében is fontos, hogy az ír fapados ottani terjeszkedését kezdetben nagyon erős, közvetett állami támogatásként is felfogható marketing kampányok segítették. A Lufthansa a reptér és a Ryanair közötti szerződéseket meg is támadta, azzal érvelve, hogy az adófizetők pénzéből közvetve eurómilliók áramlottak támogatásként a cégekhez, ami a szabad piaci versenyt sértette, ám sem a helyi, sem az európai bíróság nem adott neki igazat.