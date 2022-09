Van ellenszere a magas rezsinek, de az átlag magyarnak aligha futja rá

Az Európát sújtó magas áram- és gázárak a korábbinál is népszerűbbé tették az Afrika partjainál fekvő Kanári-szigeteket. A kedvező időjárás miatt turisták milliói látogatnak ide minden évben, a jobb módú nyugdíjasok 4-5 hónapra is kiköltöznek. Most azonban már nem csak az idősek kacsintgatnak a sziget felé - írja a The Local.