A 24.hu egyik olvasójának legfrissebb áramszámlájáról az derül ki, hogy a rendszerhasználati díj jelentősen megemelkedett. Ezen belül belül az átviteli díj a 3,5-szeresére nőtt júliustól, összegszerűen nettó 7 forinttal, 2,787 forintról 9,8 forintra kilowattóránként. Ugyancsak július elsejével ugyanennyivel csökkent a díjon belül az áram ára, az A1 kedvezményes díj például nettó 12,13 forintról 5,11 forintra olvadt.

Így az olvasó összességében nem fizetett többet júliusban, mint júniusban, maradt a rezsicsökkentett 36,20 forintos egységár. A kérdés az, hogy ha elszabadultak az árak, akkor miért csökkentették a lakossági áramszámlán belül az áram díját, ráadásul júliustól? Úgy tűnik azért, mert az elosztói díjakat – amelyek mind a hat szolgáltató területén egységesek –, valamilyen okból meg kellett emelni. A rendszerhasználatban érdekelt cégek szabályozott áron szolgáltatnak, vagyis ők a kimutatott költségeik után eszközarányos nyereségre jogosultak. Így az MVM Next vesztesége nőtt, de a hálózatüzemeltetők szerződésben rögzített nyeresége megmaradhatott.

Holoda Attila energetikai szakértő azt mondta a hírportál sajtómunkásainak, hogy a szolgáltatóknak 4 százalékos tőkearányos megtérülést kell biztosítani, ez benne van a villamosenergia-ellátásról szóló törvényben. Amikor a rezsicsökkentést bevezették, akkor még nem tartották fontosnak e szabály betartását, viszont amióta több jobboldali milliárdosnak is érdekeltsége van a piacon, azóta igen.

Hadházy Ákos ellenzéki képviselő megfejtése a 2020 és 2022 közötti árösszetétel-változásra az, hogy Mészáros Lőrinc nagyvállalkozónak akartak vele kedvezni. Tény, hogy a felcsúti milliárdoshoz köthető Opus Nyrt. 2020 elején eladta a 2018-elején megvásárolt Mátrai Erőmű Zrt.-t, és 2020 márciusában megvásárolta az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t (Titász), majd 2021-ben bevásárolt a Tigász Zrt.-be. (Azonban a rendszerhasználati díjakat uniós irányelv alapján a hálózati szolgáltatók költségei alapján számolják ki, és fixálja az energiahivatal, így nem csak az Opus cégei, de az E.On és az MVM hálózati cégei is ugyanakkora díjra jogosultak kWh-ként.)

Hadházi és Holoda is téved, de nem úgy

Valójában a lenyomott árú áram (termék) és a megemelt hálózati (szállítási) díj magyarázata nem Mészáros Lőrinc érdekeltségei miatt változott meg, az ok ennél sokkal egyszerűbb, és nem személyhez, hanem a rendszer működéséhez kötődik. Az energiahivatalnak négyévente van olyan kötelezettsége, hogy a hálózati szolgáltató cégektől aktuálisan bekért költségeket is figyelembe véve, 4 évre megállapítsa az érvényes rendszerhasználati díjkat. Ebben egy sor olyan, kötelezően elismerendő tétel is szerepel, amit a MEKH a hálózati céggel nem nyelethet le (erről is szólt az EU kötelezettségszegési eljárása a magyar kormány ellen rezsicsökkentési ügyben), hanem azt tovább kell hárítani a fogyasztóra, azt a fogyasztóval kell megfizettetni. Például azt a tételt, ha az előző költségellenőrzési időszakhoz képest bizonyíthatóan megnövekedtek a hálózat üzemben tartási költségei. Ennek bizonyítékai a MEKH minden hálózatis cégtől bekéri, és ez alapján hozza meg a döntését.

Mivel a lakossági áram árát a kormány lassan egy évtizede befagyasztotta, és mivel ez az ár két fő összetevőből áll - az áram (termék) árából és a hálózati (szállítási) költségekből -, a rezsicsökkentett lakossági ár úgy maradhatott meg az előírt szinten, ha a két összetevő közötti megoszlást ilyen irányba tolta el az energiahivatal. Ez az arányeltolás nem új jelenség, hiszen korábban volt nagyjából 50-50 százalékon a két tétel közti megoszlás.

Az már inkább elgondolkodtató, hogy a cikkben leírt árakból mi következik. Az például, hogy lakossági fogyasztó áramát az azt gyakorlatilag teljes egészében biztosító MVM-nek (a paksi atomerőművel, a mátrai szénerőművel és más kiegyenlítőkkel) úgy kell 5-6 forint kilowattóránkénti (kWh) áron adnia a rendszerbe, hogy egy évtizede csak a paksi erőmű 11-12 forint egységáron tudta azt előállítani (a mátrai blokkok pedig ennél jóval drágábban). Mindennek nem sok köze van Mészáros Lőrinchez - ha csak az nem, hogy az oligarchához köthető energetikai cégek a termelő oldalról mostanra a hálózati céges oldalra vándoroltak inkább át.