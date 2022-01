A világhírű riói karnevál mellett április végére halasztják a São Pauló-it is, ezt a két város polgármesterei közösen jelentették be pénteken. Az indok, hogy az omikronvariánsnak köszönhetően Brazíliában is rendkívül gyorsan terjed a koronavírus-járvány - olvasható a portálon.

Néhány hete még arról volt szó, hogy a szambaiskolák legtöbb nézőt vonzó felvonulását bizonyos óvintézkedésekkel a járvány ellenére is megtartják a híres riói Sambódromón, de végül az egész rendezvényt elhalasztják.

Ez azt jelenti, hogy a tavalyi elmaradt rendezvény után 2022-ben sem a rendes farsangi időszakban, hanem csak húsvét után tartják meg a világ leghíresebb karneválját.