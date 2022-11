Nagy számban rendőr-, mentő- és tűzoltóegységek érkeztek a helyszínre.

A biztonsági szervek lezárták a sétálóutcát a forgalom elől.

Törökország 2015 és 2017 között számos véres terrortámadás helyszíne volt. A merényleteket túlnyomó többségében az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet vagy a Délkelet-Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt terrorszervezet hajtotta végre - írja az MTI.

An explosion has been reported in #Istanbul iconic Istiklal Street pic.twitter.com/G3WLrlHYrn