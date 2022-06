Nagyon fájnak Oroszországnak a nyersanyagokból - mint például az olajból vagy a gázból - származó kieső bevételek és azok a nemzetközi szankciók, amiket számtalan vállalat és tucatnyi ország hozott meg az elmúlt hetekben - mondta csütörtöki parlamenti beszédében Robert Habeck, német gazdasági miniszter.

A Vlagyimir Putyinra és országára nehezedő nyomás ráadásul egyre nyilvánvalóbb és a szankciókból eredő gazdasági válságot már a lakosság is érzi - fogalmazott. Habeck szerint az idő nem Oroszország javára dolgozik, hanem az ország gazdasága ellen, ezért Moszkva "már nem bírja sokáig".

Annak ellenére azonban, hogy Németország és más országok is leállítják vagy fokozatosan megszüntetik az orosz energiaimportot, Moszkva olaj- és gázbevétele idén a 285 milliárd dollárt is elérheti, amely ötödével több mint 2021-ben. A Bloomberg Economics előrejelzése szerint az ország egyéb nyersanyagaiból származó bevételei azonban ellensúlyozzák a szankciók hatására befagyasztott 300 milliárd dolláros devizatartalékból eredő hiányt is.

Habeck szerint ugyanakkor az orosz gazdaságpolitikát térdre kell kényszeríteni, hogy véget érjen a háború, mint mondta: "az orosz gazdaságot gyökerestül kell elvágni".

Mindeközben az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium idén 8,8 százalékos esést prognosztizál, a borúlátó forgatókönyv szerint ez akár 12,4 százalék lehet.

Az ukrajnai háború már száz napja tart és jelenleg nem úgy tűnik, hogy az Oroszország elleni szankciók a katonai hadműveletekre is befolyással lennének. Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy 20 százalékát tartja megszállva, 2603 települést kell az ukrán erőknek visszavenniük.