A máltai politikusasszony széles körű reformcsomagot ígért, amely az új évre készül el a képviselők közötti korrupció elleni küzdelem érdekében, miután Katar állítólagos befolyásszerzési kísérlete miatt botrányba keveredett - írja az Euronews.

Roberta Metsola elmondta, hogy az intézkedések között szerepel a bejelentők megerősített védelme, a nem hivatalos "baráti csoportok" betiltása, az európai parlamenti képviselők magatartási kódexének felülvizsgálata, valamint a harmadik országokkal folytatott kapcsolatok alapos vizsgálata.

Négy embert vád alá helyeztek egy belga korrupcióellenes nyomozással kapcsolatban, amelyben uniós politikusok, tisztviselők és egy öböl menti állam - a széles körben elterjedt hírek szerint Katar - érintett. Doha tagadja a visszaéléseket. Bűnszervezetben való részvétellel, korrupcióval és pénzmosással vádolják őket. Az ügyészek szerint az akcióban "nagy összegű pénzösszegek és jelentős ajándékok" szerepeltek. Eva Kaili görög európai parlamenti képviselő - akit megfosztottak az Európai Parlament alelnöki tisztségétől - tárgyalás előtti meghallgatását december 22-re halasztották.

Metsola jelezte, hogy bizonyos mértékig a rendszer működött. A szabályokat lehet szigorítani és átdolgozni - mondta -, de ebben az esetben a korrupciót kivizsgálták, leleplezték és a feltételezett elkövetőket elfogták.

- jegyezte meg az EP elnöke.

Metsola azt is megígérte, hogy minden képviselő pénzügyi érdekeltségét alaposan felülvizsgálják. További aggodalmak között említette azt a veszélyt is, hogy a tekintélyelvű államok a nem kormányzati szervezeteket (NGO) fedőszervezetként használják fel arra, hogy saját programjukat érvényesítsék az Európával kapcsolatos ügyekben.

