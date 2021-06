Összesen 1,3 millió romániai vendégmunkás tért haza tavaly, s többségük el is helyezkedett, jelentette be márciusban Florin Cîțu - írja a Maszol abban a cikkéből, amelyből kiderül, hogy a román kormány információi enyhén szólva pontatlanok. „Világos, hogy akik hazajöttek, lehetőségekre leltek Romániában, elsősorban az informatikai ágazatban” – mondta a kormányfő egy, a Financial Times gazdasági-pénzügyi napilapban megjelent cikkre hivatkozva.

Április vége felé már csak egymillió olyan vendégmunkás szerepelt a kormányzati kommunikációban, akik letettek arról, hogy külföldön keressék a boldogulást. „Van egy számunk, azonban ingadozik, mivel kezdődnek a szezonális tevékenységek. Körülbelül egymillió románról van szó” – nyilatkozta Raluca Turcan munkaügyi miniszter.

Van némi pikantériája annak, amikor a miniszterelnök és a szakminisztérium egy külföldön megjelent újságcikkre hivatkozik a romániai munkaerőpiacra vonatkozó információk kapcsán, ráadásul a szóban forgó cikk nem is létezik. A Financial Times nem közölt írást a román vendégmunkások járvány okozta mozgásáról, megtette ellenben a The Economist.

A Financial Times a Nagy-Britanniából 2020-ban a pandémia következtében távozó vendégmunkásokról írt, 1,3 millióra becsülve a létszámukat, de nem közölt adatokat ezen tömeg nemzetiségi összetételéről. A romániai Országos Munkaerő Ügynökségnél (ANOFM) 1889, külföldről hazaköltözött személyt vettek nyilvántartásba 2020 folyamán. Közülük 95-en elhelyezkedett, 207 fő ismét elhagyta az országot, mivel külföldön talált munkát.

Az idei év első három hónapjában további 1387 vendégmunkás tért haza, közülük 47 azóta már itthon dolgozik. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a valóságban ennél több korábbi vendégmunkás helyezkedett el Romániában, egy részük anélkül is találhatott munkát, hogy igénybe vette volna az illetékes hivatal szolgálatait.