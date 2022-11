A szakemberek számára is meglepő fordulat következett be idén az online kereskedelemben Romániában - írja a Maszol a Ziarul Financiar gazdasági napilapra hivatkozva. Az elmúlt két év robbanásszerű növekedését követően 2022-ben nem csupán megtorpant, hanem látványos lejtmenetbe váltott az ágazat.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint idén csupán két hónapban tudott növekedést felmutatni az online kereskedelem: januárban 4,5, míg februárban 2,6 százalékkal nőttek az eladások 2021 azonos időszakához képest. Azóta változó mértékben, de folyamatosan csökkennek a webáruházak bevételei.

A legnagyobb mértékű, 12,4 százalékos visszaesés áprilisban következett be, júniusban pedig 8,1 százalékkal estek a bevételek. Szeptemberben 3,7 százalékkal maradtak el az internetes kereskedelem bevételei az egy évvel korábbiaktól, miközben a lakossági fogyasztás 2,5 százalékkal nőtt.

Gondok a raktárkészletekkel



A virtuális kereskedelemben 10-15 százalékos visszaesés következett be, s az ágazatnak nagy gondjai vannak a raktárkészletekkel is. Azért állt elő ez a helyzet, mert az online kereskedők az elmúlt években végbement fejlődéshez hasonlóra számítottak idén is, s ehhez mérten rendeltek árut, amire jelenleg nincs szükségü” – nyilatkozta Cătălin Pozdarie, a sportszereket, sportfelszereléseket és szabadidős termékeket forgalmazó Hervis vezérigazgatója.

A szakemberek egyértelműen a fogyasztói szokások változásával magyarázzák a piacon érvényesülő folyamatot. A járvány idején a vásárlók jelentős része kényszerből vásárolt webáruházakból, azonban a pandémia lecsengésével ezek az emberek visszatértek a hagyományos, offline áruházakba és boltokba.