Minden valószínűség szerint Román idén is, sorozatban immár ötödik éve, az Európai Unió legnagyobb diótermelője lesz - írta a Maszol. Hosszú időn át Franciaországé volt az elsőség, 2017-ben azonban visszaszorult a második helyre. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) prognózisa szerint Romániában idén 51 ezer tonna dió terem, 1,5 százalékkal több, mint tavaly.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint az első félévben 3600 tonna dióbelet exportált Románia 15,8 millió euró értékben. A kivitel nagyja Németország, Franciaország, Hollandia, Olaszország és Ausztria felé irányult. Tavaly 5200 tonna dióbelet ment külföldre, az export értéke 25 millió euró volt. A dió iránt a kiskereskedelmi forgalomban Karácsony és Szilveszter tájékán a legnagyobb a kereslet.

Kapcsolódó Meglepő dolog derült ki a fűtésről Romániában

Az elmúlt években megszaporodtak a dióültetvények. 2017-ben a statisztikákban még csak 1,842 millió fa szerepelt, 2020-ra azonban ez a szám 2,067 millióra nőtt. A termelés jelentékeny része háztáji eredetű, az ültetvény viszonylag kevés van, azok zöme is maximum öt hektáros. Ennek az oka az, hogy a helyi finanszírozás egyelőre nem megoldott.

Az INS adatiból az is kiderül, hogy az elmúlt időszakban nem csak a fák száma nőtt, hanem a termésátlag is. 2017-ben 18 kilogramm volt az egy fára eső átlagos hozam, napjainkban azonban már meghaladja a 24 kilót. Termelők elmondása szerint idén jó áron lehet a diót külföldön értékesíteni: héjjal 2,5-3 euró kilója, míg a jó minőségű bélért 9-10 eurót is lehet kapni.