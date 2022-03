Megszűnik egyebek mellett a védőmaszk viselésének kötelezettsége is - erősítette meg keddi sajtóértekezletén Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy a korlátozó intézkedések hatályon kívül helyezése nem szünteti meg a fertőzés veszélyét. A következő időszakban az egyéni felelősség és óvatosság kell legyen a meghatározó.

A bírságolás megszűnése nem azt jelenti, hogy nincs már szükség a tesztelésre, a fertőzöttek és kontaktjaik karanténba helyezésére, vagy hogy fel kellene számolni a tesztelési központokat - figyelmeztetett a miniszter. A tüneteket mutató fertőzötteknek továbbra is tanácsos otthon maradniuk, hogy ne terjesszék a kórt, akkor is, ha már nem ellenőrzik őket a hatóságok.

Romániában jelenleg is csaknem ötezer koronavírusos beteg fekszik a kórházakban, közülük mintegy 700-an intenzív osztályon. Kezelésük folytatódni fog, de a kórházak remélhetőleg fokozatosan visszatérhetnek eredeti szakosodásukhoz - magyarázta Rafila. Tovább működnek azok a járóbeteg-rendszerű Covid-központok is, amelyeket a fertőzöttek állapotának felmérésére, a gyógykezelés kiírására jelölt ki az egészségügyi tárca.

Miután a bukaresti kormány úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a veszélyhelyzetet, nem lesz már létszámkorlátozás a vendéglátóhelyeken, sportrendezvényeken, színházakban és mozikban. Covid-igazolvány nélkül is be lehet majd menni bárhova, megnyithatnak a bárok, klubok és más szórakozóhelyek, és véget ér a magánrendezvények tilalma: lakodalmat, keresztelőt vagy házibulit is lehet ezentúl - büntetés kockázata nélkül - rendezni. Nem korlátozzák többé a tüntetések létszámát és az üzletek nyitvatartási idejét sem.