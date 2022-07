Romániát még az ág is húzza

Románia híres szegényes autópálya-hálózatáról, az utóbbi években indult fejlesztések is döcögősen haladtak, ám most még az is keresztebe tesz az építkezéseknek, hogy a költségek elfogadhatatlan mértékben nőttek a korábban kötött szerződésekben szereplő összegekhez képest.