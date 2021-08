A 2019-es béreknél akár 20 százalékkal magasabb fizetés ígéretével keresnek munkatársakat a vendéglátóipari vállalkozók - idézte a legnagyobb romániai munkaközvetítő portál, az eJobs tanulmányát a Maszol. Bizonyos állásokra jelentkezők négyezer lejt (mintegy 300 ezer forint) is megkereshetnek. A tanulmány elkészítéséhez a portálon található hirdetések adatait használták fel, valamint megkérdezték 102 vendéglátóipari cég képviselőit.

Utóbbiak 85 százaléka panaszkodott amiatt, hogy hiába hirdetnek, a jelentkezők száma minimális. A cégek 44 százalékának maximum 5 új emberre lenne szüksége, 25 százaléknál 5 és 10, 17 százaléknál pedig 10 és 20 közötti a betöltetlen állások száma. A megkérdezett cégvezetők 23 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az alkalmazottaik között már vannak vendégmunkások.

„A cégeknek azért okoz gondot a munkaerő toborzása, mivel az elmúlt másfél évben az ágazatot nagy instabilitás jellemezte, s a munkavállalók bizalmatlanná váltak, akik pedig jelentkeznek, azoknak nincs megfelelő szakmai tapasztalatuk” – mondta Roxana Drăghici, az eJobs értékesítési igazgatója.

A munkatársakat kereső vendéglátóipari cégek közel 60 százaléka vásárlási utalványokat is kínál a fizetés mellé, 32 százalék ünnepek alkalmával járó prémiummal, 24 százalék pedig az utazási költségek megtérítésével próbálja elcsábítani a jelentkezőket.

A munkaerőhiányhoz minden bizonnyal hozzájárul az ágazatra továbbra is jellemző alacsony bérszínvonal is. A román statisztikai hivatal adatai szerint idén májusban a vendéglátó-, valamint a szállodaiparban a nettó átlagkereset mindössze 1850 lej volt. Ez roppant alacsony még úgy is, hogy sok esetben kiegészíti a borravaló. A hivatalos adatok azt mutatják, hogy a két ágazatban csak három százalékkal emelkedtek a bérek 2019 májusához képest.