Predrag Kon epidemiológus, a szerbiai köztársasági válságstáb tagja szerint a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos szerbiai adatok aggodalomra adnak okot. Véleménye szerint az is gond, hogy lelassult az immunizáció – vette át a Nova S hírét a vajdasági Szabad Magyar Szó. Kon szerint a járvány ellen csakis a vakcina jelenthet megoldást, a válságstáb szükség esetén ismét szigorításokat vezethet be.

„Ismét többen vannak kórházban, nő a fertőzöttek száma. Nem csak nálunk, Európa 20 országában ugyanez a helyzet, főleg Nagy-Britanniában vannak komolyabb gondok. A z embereknek meg kell érteniük, hogy ha nem oltatják be magukat, a vírus elleni harc nagyon sokáig eltarthat. Egyébként már azokban az országokban is sokan vannak kórházban, ahol sokkal többen vannak beoltva, mint nálunk” – mondta Kon, aki szerint az oltás harmadik dózisa Szerbiában is hamarosan szükséges lehet.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Egyre többen tennék kötelezővé a védőoltást Szerbiában

„Az egészségügyben dolgozók oltása szinte teljesen leállt, nagyjából 50 százalékuk kapta meg a vakcinát. Főleg a fiatalabb, női dolgozók nem akarják beoltatni magukat, mert elterjedt egy tévhit, miszerint a vakcina meddőséget okozhat, ami egyszerűen nem igaz.” A szakember szerint a válságstáb következő ülésén megtárgyalhatják az egészségügyi dolgozók kötelező beoltásáról szóló javaslatot.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában csütörtökre 228-cal 719 234-re, Koszovóban öttel 107 483-ra, Észak-Macedóniában 15-tel 155 970-re, Montenegróban 47-tel 100 802-re, Bosznia-Hercegovinában pedig öttel 205 308-ra növekedett - írta az MTI.

A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában néggyel 7092-re, Montenegróban eggyel 1624-re, Bosznia-Hercegovinában pedig szintén eggyel 9722-re növekedett. Koszovóban és Észak-Macedóniában nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így a halottak száma 2267, illetve 5488 maradt.