A Cristiano Ronaldo portugál futballsztár Marbellán nyit (újabb) klinikát - írja a Forbes magazin. Eddig ingatlan- és főleg turisztikai célú befektetéseiről, valamint a CR7 márkanév alatt futó ruházati és parfüm termékeiről volt ismert az üzleti életben, ám ezek mellett van egy érdekes és szintén igencsak jól prosperáló befektetése: a hajbeültetéssel foglalkozó Insparya klinika. Ez a vállalkozás 2019-ben Madridban nyitotta meg első spanyol egységét.

A cég most a Costa del Solon, Marbellán terjeszkedik, ahol a második hajbeültetésre specializálódott klinikát nyitják meg- Úgy tűnik, az üzlet igencsak jól megy, Ronaldo jó helyen fektette be a pénzét. Az Insparya egy komoly klinikahálózat, ami a foltos hajhullás diagnosztizálására és kezelésére jött létre, de ma már teljes körű szolgáltatást nyújt a pácienseknek és saját laborjaiban kutatásokat is végez. Vannak saját fejlesztésű hajbeültető-robotjaik, de őssejt-beültetéssel kapcsolatos kutatásaik is futnak.

A marbellai egység 4000 négyzetméteren 20 luxuskórterem várja a pácienseket, a személyzet (orvosok, ápolók, tanácsadók) 100 fős. Marbella az elit egyik kedvenc pihenőhelye, ami egybeesik a klinika célcsoportjával is, arra számítanak, hogy beindul hajbeültetés-turizmus is. A terjeszkedéssel együtt a csoport lett a legnagyobb, hajbeültetéssel foglalkozó orvosi cég Európában. A társaság állítása szerint eddig több mint 40 ezer hajbeültetést végeztek, Spanyolországban pedig már több mint 6000 páciensük volt.