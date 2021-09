A nyitóképünkön látható hely, Izland a világnak az az országa, ahol a Natixis Global Retirement Indexe szerint a világon a legjobb nyugdíjasnak lenni - idézi az évről évre elkészülő rangsor sorrendjét a Portfolio.hu.

A sorrendben ezután is két zord időjárású ország, Svájc és Norvégia következik, majd egy esős sziget, Írország. Európából még Hollandia, Németország és Dánia fért be az első tízbe az 5., a 8. és a 9. helyen. Magyarország a 44 országot felsoroló listán a 33. helyen végzett - ugyanott, ahol tavaly is.

A Natixis szerint négy dolog veszélyezteti a nyugdíjasok boldogságát. az első az infláció. A járványt követően felgyorsult pénzromlás ugyanakkor az elemzők szerint átmeneti lesz. A második az alacsony hozamok, amelyek leértékelik a megtakarításaikat. A harmadik az államadósság, aminek növekedése megnehezíti az állami nyugdíjrendszerek üzemeltetését. Emellett aggódhatnak a nyugdíjasok a társadalmak elöregedése és az egészségügyi rendszerek gyengesége miatt is.

A tanulmányból kiderül, hogy minél fiatalabb valaki, annál inkább úgy gondolja, hogy a jelenlegi nyugdíjkorhatárnál hamarabb tud nyugdíjba menni (60-62 évesen). Abban nagyjából egyetértés volt a baby boomerek és az Y generáció között, hogy hány évet töltenek majd nyugdíjban (22-23 évet). A fiatalabb válaszadók úgy tűnik, jobban elfogadják azt a tényt is, hogy a tervezettnél többet kell dolgoznuk.