Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai offenzívája sok szempontból ugyan csak fokozatosan, de egyre jobban kovácsolja össze a Nyugatot. Jens Stoltenberg NATO főtitkár az ülést követő sajtótájékoztatón ismét megerősítette, hogy nem terveznek repüléstilalmi zónát létesíteni Ukrajna felett, de továbbra is segíteni fogják őket. A szövetség legfontosabb feladata a közeljövőben, az lesz, hogy alkalmazkodjanak a háború által kiváltott "új valósághoz."

Stoltenberg elmondta, hogy a NATO-országok eddig is ukrán katonák tízezreinek segítettek a kiképzésében, folytatják a fegyverek, úgy ahogy a segélycsomagok szállítását is. A Reuters kérdésére, Kajsa Ollongren holland védelmi miniszter azt is elmondta, hogy akkor sem állnak le ezzel, ha ezek a szállítmányok orosz támadások célpontjává válhatnak, hogy Ukrajnának joga van megvédeni magát.

Kapcsolódó Zelenszkij számonkérő hangnemben üzent Amerika felé

Mindenre fel kell készülni



Ugyan Putyin "speciális hadműveletének" célja hivatalosan csak Ukrajna demilitarizálása, és a propagandagépezete által náciként beállított ukrán kormány leváltása, a NATO kénytelen felkészülni arra az eshetőségre is, hogy előbb utóbb a szövetség tagjait is támadás érheti. Stoltenberg elmondta, hogy a védelmi miniszterek megállapodtak abban, hogy utasítják a országaik parancsnokait, hogy készítsenek terveket az Oroszország elrettentésére szolgáló új utakat.

Ezeket a terveket a NATO vezetői valószínűleg csak a júniusi madridi csúcstalálkozón hagyják majd jóvá, de számíthatunk arra, hogy a jövő csütörtöki brüsszeli következő rendkívüli ülésen, a szövetségesek nagy vonalakban megegyeznek a további teendőkről, és az egység jegyében lépnek majd föl.

"A kollektív védelmet és az elrettentést hosszabb távra kell újraindítanunk. Ma azzal bíztuk meg katonai parancsnokainkat, hogy dolgozzanak ki lehetőségeket minden területen - szárazföldön, levegőben, tengeren, kibertérben és az űrben is" - mondta Stoltenberg a sajtótájékoztatón.

Ennek a megerősített készenlétnek a keretében, több rendszeresség válik a katonai csapatok jelenléte Kelet-Európában, több lég- és rakétavédelmet fognak telepíteni, a vizeken pedig több tengeralattjáróra, illetve repülőgép-hordozóra lehet majd felfigyelni.

Stratégiai nyugtalanság



Ezek ellenére azonban, a NATO igyekszik elkerülni, azt hogy ő okozzon bármiféle eszkalációt az oroszokkal folytatott konfliktusban. Stoltenberg szerint a szövetség felelőssége, hogy ne veszélyeztessenek még több életet egy esetleges NATO kontra Oroszország háború kirobbantásával.

Az, hogy mi váltaná ki a sokat hivatkozott 5. cikkelyt, ami alapján háborúba mehetne a szövetség, nem akarták konkretizálni. Az így megmaradó "stratégiai kétértelműség" is része az orosz agresszió elleni harcnak, és szerintük ennek köszönhető az is, hogy Putyint ennyire meglepte a Nyugat gyors és egységes válasza.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.