A város egyes kerületeiben a lakosság nem hagyhatja el az otthonait, kerítések korlátozzák a személyek mozgását. A kikötő az illetékes hatóságok szerint május elejéig „normálisan működött", bár ezzel ellentétes, azaz torlódásokról szóló hírek is megjelentek - idézi a hírt az agroinform.hu.

A helyzet megítélésénél azt is figyelembe kell venni, hogy Shanghaj nemcsak Kína, hanem az egész világ legnagyobb konténerkikötője, amelyben a város lezárása miatt már eddig is súlyos torlódások alakultak ki, a közeli jövőben pedig akár az egész világra kiható káosz is kialakulhat.

A kínai kikötő előtt veszteglő és a berakodásra sorban álló hajók száma a lezárás kezdete óta a kétszeresére emelkedett, ami fennakadásokat okoz az óriási torlódás, illetve a világforgalmat bonyolító hajók jelentős számának hosszabb időre történő lekötése révén.

A kijárási tilalom május utolsó hetére valamelyest enyhült, a kikötői helyzetet azonban súlyosbítja, hogy a kikötő hűtőraktárai zsúfolásig telítve vannak romlandó árukkal, a hűtőkonténerek kirakodását viszont a hatóságok a járványhelyzet enyhüléséig nem akarják engedélyezni.

A mintegy 25 milliós város lakói pedig máris súlyos problémákkal néznek szembe a beérkező élelmiszerek és egészségügyi eszközök fogadásának késedelme miatt, mivel élelmiszerek csak szűkösen állnak rendelkezésre, és a személyi mozgás korlátozása az egészségügyi ellátást is megnehezíti.