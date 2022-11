Bulgária, Horvátország és Románia teljesítette az Európai Unió szabad utazási övezetéhez csatlakozásának feltételeit. Ez azt jelenti, hogy januártól három új taggal bővülhet a világ legnagyobb belső határellenőrzés nélküli területe, a schengeni zóna – írja a Bloomberg.

Az említett országok jelentős mértékben hozzájárultak a schengeni térség jó működéséhez, ezért engedélyezni kell számukra, hogy teljes jogú tagok lehessenek – áll az Európai Bizottság szerdai közleményében.

Az úgynevezett „schengeni” térség most 24 uniós országot, valamint Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot foglalja magában, és lehetővé teszi a vízummentes utazást. Az Európai Parlament régóta támogatja az övezet bővítését, nemrégiben például Horvátország esetében szavaztak a határellenőrzés megszüntetéséről. Az EP többség akkor úgy ítélte meg, hogy Horvátország rövidesen teljesíti a feltételeket ahhoz, hogy a szabad mozgást biztosító övezet részévé váljon.

Bulgária és Románia a korrupció miatt csúszott

Érdemes megjegyezni, hogy a végső döntés még az uniós igazságügyi miniszterek kezében van, akik várhatóan december 8-án szavaznak a kérdésről. Románia és Bulgária egyébként már régóta megfelel a schengeni térséghez való csatlakozás technikai feltételeinek, de egyes EU-tagok nem voltak biztosak abban, hogy az országok képesek lesznek megfékezni a korrupciót és fenntartani a jogállamiságot.

A két ország 2007-ben csatlakozott az EU-hoz, de négy évvel később a korrupciós aggályok miatt nem csatlakozhattak a schengeni övezethez. Most meg szeretnék mutatni az EU-nak, hogy képesek befogadni az ukrajnai háborús menekülteket, miközben megvédik a blokk külső határait. Január 1-jén már be is akar kerülni az övezetbe, hiszen Horvátország is várhatóan ekkor csatlakozik.

Hollandia viszont még nem döntött arról, hogy támogatja-e Románia csatlakozását az ellenőrzésmentes térséghez. Svédország álláspontja a bővítéssel kapcsolatban szintén bizonytalan, mivel az újonnan felállt kormánynak lehet, hogy nem lesz meg a szükséges támogatottsága ahhoz, hogy a parlamenten is átvigye a három pályázatot.