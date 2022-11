Az éghajlatváltozásról szóló egyiptomi konferencia (COP27) előtt Olaf Scholz német kancellár kijelentette, hogy Európa legnagyobb gazdasága nem tér le a szén-dioxid-semlegessé válás útjáról, és 2045-re eléri ezt a célt még akkor is, ha az orosz földgáz helyett most éppen a kibocsátáscsökkentési adatoknak nem kedvező szénre és olajra is támaszkodnia kell.

A Bloomberg húzta alá nyomatékosan a COP27-re készülő kormányfői ígérgetések közepette Scholz beszédét, aki a Szociáldemokrata Párt egyik rendezvényén beszélt.

„Nem fogjuk lelassítani erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy előrébb vigyük azt, amit a gazdaságunkban elterveztünk, hogy valóban el akarjuk érni, hogy Németország, mint a világ 4. legnagyobb ipari országa 2045-re szén-dioxid-semlegessé váljon” – mondta Scholz, hozzátéve, hogy „nem halasztgatni fogunk most, hanem inkább éppen most fogunk milliárdokat befektetni azért, hogy klímasemleges módon termeljünk.”

A kanceállár arra reagált, hogy a napokban megjelent egy - egyébként kormáynzati megbízásra készített - jelentés, mely azt sugallja, hogy Németország ebben az évtizedben nem tudja majd tartani az éghajlati céljait. Vagyis a szakértők úgy találták, hogy a német gazdaság nem tudja 2030-ra elérni a 65 százalékos szén-dioxid-csökkentési szintet (amit 1990-es bázisról számolnak). A kormány azonban éppen a hét elején klímagyorsítási csomagot jelentett be - ezt nyomatékosította beszédében a német kancellár.

A szén se számít

Oroszország Ukrajna elleni háborúja, Vlagyimir Putyin elnök európai gázellátási hadjárata és az ebből fakadóan a piszkosabb fosszilis tüzelőanyagokra való újbóli támaszkodás azonban nem csak a németek, de egész Európa esetében homályzóna - írja a Bloomberg.

Olaf Scholz a szabaddemokrata rendezvényen ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy szerint Németország átvészeli az idei telet, tele vannak a tárolói és jövőre már sokkal több tapasztalattal és konkrátabb célokkal tudnak majd e feladatnak nekiállni.

A német szabályozó hatóság adatai szerint a német gáztárolók feltöltöttségi szintje a kapacitásuk 99,3 százalékára emelkedett. Ráadásul az időjárás is kegyes: a prognózisok szerint egyelőre enyhe is marad, sőt: a következő héten még melegebb lesz, és ez tovább csökkenti az aktuális gázfogyasztást a térségben. Ez pedig a téli energiafogyasztási lehetőségeken is segít.