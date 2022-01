SK Management GmbH-t (magyarul Kft.-t) néven céget alapított Alsó-Ausztriában Sebastian Kurz exkancellár. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) volt vezetője annak ellenére, hogy Amerikában kezdett új életet, továbbra is fontosnak tartja, hogy Ausztriában adózzon - írja a Der Standard.

A vállalat feladata a bukott politikus gazdasági tevékenységének irányítása, de Kurz fizetett előadásokat is tarthat és a tervek szerint start-upokba is befektet a jövőben. A cégnyilvántartás szerint Kurz az ügyvezető igazgatója és egyedüli részvényese is a Hornban bejegyzett cégnek, amelynek tőkerészesedése 35 ezer euró.

A vállalat üzleti tevékenységei között emellett a "menedzsmentszolgáltatások" és a "vezetési tanácsadás", valamint a "befektetéskezelés" állnak - írja a lap.

A cégalapítás nem az exkancellár egyetlen szakmai tevékenysége: globális stratégaként csatlakozott az amerikai Thiel Capital céghez - a német származású Peter Thiel befektető, Donald Trump volt amerikai elnök támogatójának cégéhez.

A 35 éves politikus azután döntött úgy, hogy a Szilícium-völgyben vállal munkát, hogy több hónapnyi politikai belviszályok után erősen megrengett irányába és pártjába vetett bizalom. Az osztrák államügyészség (WKStA) korábban amiatt nyomozott, hogy bizonyítékokat találjon arra, manipulálta-e az ÖVP az Österreich napilapban megjelent közvélemény-kutatási adatokat 2016-ban, és közpénzből fizettek-e azok megjelentetéséért.

Kurz távozásakor tíz évnyi politikai tevékenységére visszatekintve rendkívüli hálát érez és köszönetet mondott mindazoknak, akik mellette álltak. Elmondta, az elmúlt időszakban azt érezte, hogy "üldözik" és csak újabb vádakkal találta szembe magát, amely ugyan a politikában normális, de számára nagyon kimerítő volt. Nem sokkal később megszületett gyermeke is, akkor azt mondta, hogy nem tervez többet politizálni, de várja, hogy tisztázhassa ártatlanságát.

Január elején az ÖVP bejelentette, hogy Kurz lesz az Európai Tolerancia és Megbékélés Tanácsának (ECTR) társelnöke. Az ECTR az európai zsidó élet iránti toleranciát, az antiszemitizmus és a holokauszt tagadása elleni küzdelmet támogatja.