A kantoni járványügyi hatóságok és a helyi orvosi egyetem kutatói közös vizsgálatot végeztek, hogy az elölt vírust tartalmazó koronavírus-vakcinák mennyire hatékonyak a koronavírus delta-változatával szemben. A kérdés azért is fontos Kínában, mert az országban két ilyen technológiájú oltóanyagot is kifejlesztettek, a Sinovacot, és az itthon is használt Sinopharmot. Ráadásul ezekből mintegy 1,3 milliárd dózist adtak be idén júliusig.

A kutatáshoz 18-59 éves résztvevőket kerestek, akiket már valamelyik készítménnyel beoltottak, melléjük pedig olyanokat, akik nem voltak éppen fertőzöttek és korábban sem kapták el a delta-változatot. Az új, az eredetinél gyorsabban terjedő vírustörzs 2021 májusában jelent meg a városban, mára ott is ez vált a domináns változattá.

Kanton azért volt jó terep a kutatáshoz, mert egyetlen esetre vissza tudták vezetni a delta-változat megjelenését, külföldről hurcolták be ezt a törzset. A "patient zero" vagyis a kiindulási forrás minden közeli kontaktusát izoláltak és 14-21 napig megfigyelték. Eközben az összes lakost rendszeres időközönként SARS-CoV-2 nukleinsav-kimutatásnak vetették alá a lehetséges fertőzési források azonosítása érdekében. Néhány nem fertőzött Covid-19-es lakost és kapcsolataikat beoltották.

Kanton városán belül összesen 153 megerősített esetről tudnak, ezért rajtuk kívül 475 közeli kapcsolat (összesen 628 ember) adatait gyűjtötték össze. Közülük 262 vizsgálati alanyt kizártak, mert nem tartoztak a korcsoportba (18-59 év), vagy nem voltak oltottak (239 fő). Így összesen 74 pozitív és 292 negatív kontrollt vontak be a végső elemzésbe.

Gyengébb eredmények, de a halálnál jobbak

"Az inaktivált SARSCoV-2 vakcina egyszeri adagja mindössze 13,8 százalékos vakcinahatékonyságot mutatott. Az életkor és a nem szerinti kiigazítás után a két adag oltás teljes hatékonysága 59,0 százalékos volt a megbetegedés ellen, 70,2 százalékos az enyhe tünetes Covid-19-cel szemben és 100 százalékos a súlyos lefolyású megbetegedés ellen, ami a kis mintaszám miatt túlbecsült lehet" - írják a tanulmányban a kutatók akik hangsúlyozzák, hogy a becsült hatékonyság meghaladta az Egészségügyi Világszervezet 50 százalékos minimális küszöbértékét.

A vizsgálat során nem volt súlyos és kritikus eset, vagy haláleset a beoltott vizsgálati alanyok között, és mind a 16 súlyos vagy kritikus eset oltatlan volt. Ezért feltételeztük, hogy az inaktivált SARS-CoV-2 vakcina jól megelőzheti a súlyos lefolyású koronavírusos betegséget - írták a szerzők.

Az 59 százalékos hatékonyság gyengébb, mint a többi, Magyarországon is használt vakcináé. Koen Pouwels, az Oxfordi Egyetem Nuffield Népegészségügyi Tanszékének munkatársa a Science Media Centre múlt heti tájékoztatóján a brit adatokat ismertetve arról beszélt, hogy a vakcina által biztosított védelem egy hónappal a második Pfizer-oltás után 90 százalékkal magasabb volt, mint a nem beoltott embereknél, majd két hónap elteltével 85 százalékra, három hónap elteltével pedig 78 százalékra csökkent. Az AstraZeneca vakcina esetében az ezzel egyenértékű védelem 67, 65 és 61 százalék volt - írta a British Medical Journal augusztus 19-i cikkében. Mind a két oltóanyag 4-5 százalékos hatékonyságvesztést mutatott a delta-variánssal szemben.