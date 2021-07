A Pfizer- és a Moderna-vakcinák a Sinovac és a Sinopharm vakcináknál hatékonyabbnak tűnnek a fertőzés terjedésének korlátozásában, de az, hogy a WHO által jóváhagyott két kínai vakcina kudarcot vallott-e, a siker mérőszámától függ. Ugyanakkor a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberi élet megvédésére alkalmasak, még ha több országban, ahol ezeket használták - így Indonéziában, Chilében, Mongóliában és a Seychelle-szigeteken - újra fellángolt a járvány.

A CNN felidézi, hogy az eddigi vizsgálatok szerint a Sinopharm és a Sinovac alacsonyabb hatékonysággal rendelkezik a Covid-19 ellen, mint mRNS-alapú társaik. A brazíliai vizsgálatokban a Sinovac a WHO-hoz benyújtott vizsgálati adatok szerint a tüneteket okozó megbetegedések ellen 50 százalékos, a súlyos betegség ellen pedig 100 százalékos hatékonyságot mutatott. A Sinopharm hatékonyságát mind a tüneti, mind a kórházi megbetegedések esetén 79 százalékra becsülték a WHO szerint.

Mind a Pfizer/BioNTech, mind a Moderna Covid-19 több mint 90 százalékos hatékonysággal rendelkezik a tüneti Covid-19 ellen. A Johnson & Johnson oltóanyagának globális hatékonysági vizsgálatai szerint a vakcina 66 százalékos hatékonyságú volt a közepes és súlyos megbetegedésekkel szemben, 85 százalékos hatékonyságú a súlyos megbetegedésekkel szemben és 100 százalékos hatékonyságú a halálozás megelőzésében. A vizsgálatok különböző időpontokban és olyan helyeken zajlottak, ahol különböző változatok keringtek, vagyis nem teljesen összevethetők.

"Ha csökkenteni akarjuk a súlyos esetek (és) a halálesetek számát, a Sinopharm, a Sinovac segíthet" - mondta Jin Dong-yan, a Hongkongi Egyetem molekuláris virológia professzora. Jin szerint a kínai vakcinák hatékonysága nem biztos, hogy elég magas ahhoz, hogy megállítsa a vírus terjedését egy közösségben, ezzel elérhetetlenné téve a nyájimmunitást. Ez pedig azzal a kockázattal jár, hogy a vakcinával szemben rezisztens változatok alakulhatnak ki.

"Lehetséges, hogy a világjárvány vége késik, vagy hosszabb ideig kell dolgoznunk ezekkel az influenzaszerű betegségekkel" - mondta Jin. "(A Sinovac, Sinopharm vakcinák) jók, de nem elég jók. Azt akarjuk, hogy a vakcina segítsen véget vetni a világjárványnak, és ha ez a helyzet, akkor a Pfizer és a Moderna sokkal jobb munkát végez" - magyarázta a hongkongi szakértő.

Szerinte a Sinopharm és a Sinovac vakcinák gyártóinak kötelességük javítani, ami akár csak az adag növeléséről vagy egy harmadik, emlékeztető adag beadásáról is szólhat.

Vannak arra utaló jelek is, hogy Kína a jövőben talán nem támaszkodik majd teljes mértékben a saját gyártású vakcinákra. A kínai Shanghai Fosun Pharmaceutical egy hongkongi tőzsdei bejelentésben közölte, hogy a BioNTech vállalattal együttműködve évente akár 1 milliárd vakcinát is előállítana.

A Pfizer és a Moderna a gyártásikapacitás-növelése után jövőre több országban is bevethetik az oltóanyagokat. De jelenleg egyszerűen nincs elég belőlük, miközben a koronavírus-járvány sok helyen tombolni kezdett.

Még így is jobb egy kínai vakcina beszerzése, mint a semmi - mondta Scott Rosenstein, az Eurasia Group globális egészségügyi programjának igazgatója a CNN-nek.

"Azokon a helyeken, ahol ez az egyetlen lehetőség, még mindig az a legjobb döntés, hogy bevesszük" - véli a szakember, aki aggódik is amiatt, hogy a kínai vakcinákkal kapcsolatos kritikák arra ösztönözhetik az embereket, hogy várjanak, amíg hatékonyabb vakcinák válnak elérhetővé.

Magyarországon az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint itthon több mint 2 millió dózis Sinopharmot adtak be. Mivel kétadagú oltásról van szó, nagyjából 1 millió főt immunizáltak vele. Az elmúlt időszakban sok kritika érte a készítményt, mivel antitestvizsgálatok sok oltottnál azt mutatták ki, hogy nem indult be antitestes immunválaszuk. Szerbiában is hasonló eredményre jutottak, főként a 60 évnél idősebbeknél, míg az Egyesült Arab Emírátusok és Bahrein - amelyek szintén használták a kínai oltást - már döntöttek is egy harmadik ismétlő dózis beadásáról. A betegek ott Pfizer-oltást is kérhetnek. A magyar kormány tájékoztatása szerint erre egyelőre nincs szándék Magyarországon, pedig már sok oltott kéri, hogy történjenek lépések.