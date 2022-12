Belgiumban ingyen sörrel jutalmazzák a józan fiatalokat

A belga Balen városában egyre több problémát okoztak a helyi bulikba már vállalhatatlan állapotban érkező fiatalok. Ezért bevezették a Sobercoin műfaját, a tokent, amit utána egyszerre három italra is be lehet váltani. Az intézkedés célja, hogy ennyivel is arra ösztönözzék a fiatalokat: legalább a szórakozóhelyekre érkezzenek józan állapotban.