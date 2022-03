"A legfontosabb számunkra az, hogy megvédjük az Oroszországi Föderációt a katonai fenyegetéstől. Ezt a fenyegetést a nyugati országok teremtették, amelyek megpróbálják felhasználni az ukrán népet az országunk elleni küzdelemhez" - mondta Sojgu.

Az orosz haderő addig folytatja a Moszkva által "különleges hadműveletként" emlegetett háborút, amíg el nem éri céljait. Ezeket a Donyeck-medence lakosságának megvédésében, valamint Ukrajna demilitarizálásában és "nácitlanításában" nevezte meg.

Sojgu megismételte, hogy az orosz erők nem megszállókként érkeztek Ukrajnába és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megkíméljék a békés lakosság életét. Azt mondta, hogy csapásokat az oroszok "csakis katonai objektumokra és kizárólag nagypontosságú fegyverekkel" mérnek - írta az MTI. (Ennek ellentmondanak a közösségi oldalon megjelent felvételek, a szerk.)

Felvétel a Harkiv (Harkov) város elleni esti támadásról, feltételezhetően kazettás lőszerrel.

