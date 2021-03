Miközben tavaly világszerte lezárásból lezárásba tántorgott a világ és az emberek jó része otthoni munkavégzésre kényszerült, a világ leggazdagabb embereinek összesített vagyona ötödével emelkedett. A Forbes decemberi összesítése szerint a leggazdagabbak kétharmadának sikerült pozitív irányban változtatnia anyagi helyzetét. A leggazdagabbak egy jelentős része viszont most azon dolgozik, hogyan tudná tavaly elért nyereségét bebiztosítani - derül ki a Reuters összefoglalójából, amelyet 7 milliomossal és milliárdossal, valamint több, mint 20 befektetési tanácsadóval folytatott interjú alapján készített.

Ennek elsődleges oka, amint a beszélgetésekből kiderül az, hogy a vagyonosabb emberek szerint most az következhet, hogy a társadalom és a kormányok a járvány és a lezárások, valamint a gazdaság életben tartására kiadott összegek miatt a kasszához járulnak, s ez valószínűleg jelentős adóemeléseket fog jelenteni.

Nem panaszkodhatnak az amerikai milliárdosok a járvány évére, az amerikai Institute for Policy Studies és az Americans for Tax Fairness tanulmánya szerint a járvány kezdetétől vagyonuk mintegy felével emelkedett most március elejéig, az 1,3 billió dolláros nyereséggel így az már eléri a 4,2 billió dollárt. Persze ehhez hozzátartozik, hogy pont egy évvel korábban volt nagyjából a járvány kitörését követő tőzsdei zuhanás legintenzívebb szakasza, s maga az S&P 500-as részvényindex is 50 százalékot meghaladó mértékben emelkedett azóta.

Jöhet az adóemelés

Különösen az amerikai szupergazdagok indulnak ki abból, hogy vagyonuk egyre inkább a nyilvános figyelem középpontjába kerül. A beszélgetések alapján többségük arra számít, hogy Joe Biden elnöksége alatt adóemelések lesznek.

Erre válaszként az amerikai milliárdosok rohamtempóban kezdtek hozzá ahhoz, hogy különböző vagyonkezelő cégeket hozzanak létre gyermekeik és rokonaik számára. Ezek segítségével ugyanis jelenleg 11,7 millió dollár értékig tudnak vagyont átruházni, míg Biden kampányígérete szerint ezt a küszöböt 3,5 millió dollárra, a 2009-es szintre csökkentenék. Alvina Lo, a Wilmington Trust befektetési stratégája szerint megfigyelhető volt, hogy a választások eredményét még megvárták az ügyfelek, aztán a negyedik negyedévben jelentősen megugrott a vagyonkezelő cégek alapításának száma.

A vagyonosok között vannak olyanok, akik ennél drasztikusabb lépésekre szánták el magukat. Sokan közülük átköltöztek olyan államokba, más országokba, ahol az adózási szabályok számukra jóval kedvezőbbek. Az állampolgárságra szakosodott tanácsadócég, a londoni Henley & Partners elmondása szerint a vagyonos ügyfelek körében ugrásszerűen megnőtt az érdeklődések száma a járvány kezdete óta. Az Egyesült Államokban ez a növekedés szerintük elérte a 202, Brazíliából a 156 százalékot. Babak Dastmaltschi, a Credit Suisse szakértőke szerint a legkeresettebb célországok Svájc, Szingapúr és Luxemburg voltak.

Irány külföld



A feltörekvő országokból származó szupergazdagok egy további veszélyforrást említettek, ez pedig a szociális és egészségügyi ellátórendszerek túlterheltségéből adódó növekvő társadalmi elégedetlenség. Az ő körükben felerősödött az amúgy is jellemző tendencia, hogy a fiatalabb generációk inkább más országokban keresik boldogulásukat. A Covid megmutatta, hogy a király meztelen. Az embereknek hirtelen világossá vált, hogy nagyon sok országban az egészségügyi rendszer nem elég erős és a szociális ellátórendszerre nem lehet támaszkodni - mondta Beatriz Sanchez, a Julis Bär Latin-Amerikáért felelős szakértője.