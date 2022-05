Azok, akik már korábban lefoglalták a nyaralásukat Montenegróban, a szállás és ellátás terén nem kell, hogy drágulásra számítsanak, mindazok azonban, akik csak most tervezik a nyaralást, jó ha felkészülnek az emelésekre - adta hírül a helyi sajtóra hivatkozva a vajdasági Szabad Magyar Szó.

Az élelmiszer és az italok ára is 10-30 százalékkal lesz magasabb már az ünnepek után, vagyis az előszezonban is, például Budvában. A magánszállásokat kiadók egyesületénél azt mondják, többségük nem emeli meg az éjszaka árait. Egy-egy háromcsillagos szállodában hét éjszaka 400 euróba (150 ezer forint) kerül Budvában, de vannak olyan szálláshelyek is, ahol mindez 3000 euróba (1,13 millió forint) is kerül.

Kapcsolódó Újra lesz közlekedési szuperjegy a Dunakanyarban

A magánszállások, apartmanok négy főre 40 (15 ezer forint) és 130 euró (50 ezer forint) között mozognak, elhelyezkedéstől függően. Ami az árakat illeti, aki már most a tengerparton pihen, egy gombóc fagyiért egy eurót kell, hogy fizessen a budvai sétányon. Egy kávé szintén egy euróba kerül, az üdítőért kettő, a sörért 2,2 eurót (830 forint) kell fizetni.