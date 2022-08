Több mint másnaposságra ébredtek az ausztrál ivók, mivel a gyorsuló infláció és az adórendszer furcsasága miatt mától megugrott a sör ára - írta meg a Bloomberg. Az történt, hogy az Ausztrál Adóhivatal féléves fogyasztói árindex-indexálási felülvizsgálatában 4 százalékkal megemelte a termék jövedéki adóját, amiről a . Az ausztrál sörszövetség (Brewers Association) máris kimondta: ez az elmúlt 30 év legnagyobb áremelése.

„Sajnos most látjuk ennek a hatását, mivel a kocsmák vendégei hamarosan azzal a lehetőséggel szembesülnek majd, hogy rendszeresen 15 dollárt fizethetnek egyetlen pintért az éttermekben” – kommentálta a hírt a gazdasági lapnak John Preston, az egyesület vezérigazgatója, aki szerint mindez azért is nagy probléma, mert az ausztrálokat a sör adóztatásának terhével eddig is "szinte bármely más nemzetnél jobban" sújtották.

Ausztráliában az elmúlt 21 év leggyorsabb ütemben növekvő inflációját mérik mostanában, és decemberig a 8 százalékos szint is meglehet. És mivel ehhez kötött az adószabályok szerint a sör jövedéki adója is, a drágább sör ellen nincs apelláta. A Bloomberg megpendítette: a sördrágulás olyan mértékű, hogy az több borfogyasztásra ösztönözheti a fogyasztókat (ami más adózási rendszerben működik).

Az áremelkedés ráadásul itt még valószínűleg nem áll meg; a fogyasztói árak eszkalálódása miatt az ausztrál jegybank valószínűleg további kamatemeléseket hajt majd végre. Május óta három ülésen is 125 bázispontos emelést hajtottak végre, és a közgazdászok újabb, további 50 bázispontos emelkedést jósolnak. Ami nem jó hír a sörimádóknak.