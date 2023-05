Az Emmy-díjas A szolgálólány meséje írói már írtak néhány korai epizódot az új évadhoz a forgatás előtt, amely a tervek szerint nyár végén el is kezdődött volna. A disztópikus dráma írása azonban leállt, amikor az Amerikai Írószövetség (WGA) a múlt héten sztrájkot hirdetett ––mondta Yahlin Chang társproducer és író a Reutersnek.

A Trónok harca szerzője, George R. R. Martin egy blogbejegyzésben közölte, hogy a Hét királyság lovagja című előzménysorozat regényének írását a sztrájk idejére felfüggesztik. A WGA május 2-án kezdte a munkabeszüntetést, miután nem sikerült új, magasabb fizetést biztosító munkaszerződést kötnie az olyan hollywoodi stúdiókkal, mint a Netflix és a Walt Disney.

A stúdiók viszont azt állítják, hogy nagylelkű ajánlatot tettek a szerzői javadalmazás növelésére.

A késő esti talkshow-kat is lefújták, és néhány tévésorozat és film is így járt. A Netflix sikersorozatának, a Stranger Thingsnek az utolsó évadát is szüneteltették. A Mahershala Ali főszereplésével készült Penge című Marvel-filmet a forgatás megkezdése előtt leállították.

George R. R. Martin és az elnök is az írók pártján áll

A The Hedge Knight-ot a Warner Bros vezetői a múlt hónapban a Max, az eddigi HBO Max új nevének egyik fejlesztésben lévő márkás sorozataként reklámozták. A sorozat 100 évvel a Trónok harca eseményei előtt játszódik, amikor még a Targaryen-vonal birtokolja a Vastrónt, és egy fiatal lovagra összpontosít. A Warner Bros még nem közölte a sorozat megjelenési dátumát.

A Sárkányok háza, a másik Trónok harca előzménysorozat második évadának forgatása áprilisban kezdődött, Martin elmondása szerint Londonban és Walesben folytatódik. Mind a nyolc epizódot már megírták.

Martin emellett egyértelmű támogatását fejezte ki az Amerikai Írószövetségnek.

„Remélem, hogy az írók minél hamarabb tisztességes szerződést kapnak” – mondta Joe Biden amerikai elnök egy film vetítésén a Fehér Házban, az ázsiai amerikai, a hawaii őslakosok és a csendes-óceáni szigetlakók örökségének hónapja alkalmából rendezett ünnepség keretében.

Nem világos, hogy a sztrájk meddig fog tartani. A céh és a film- és televíziós producerek szövetsége (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) és a stúdiók nevében tárgyaló csoport között nem került sor újabb tárgyalásokra. „Talán az AMPTP tagjai holnap észhez térnek, és felajánlanak néhány értelmes engedményt, és az egész ügyet a jövő héten lezárhatjuk. Erre azonban nem tennék fel sok pénzt” – jegyezte meg Martin.

Ahogy azt május elején megírtuk, több ezer televíziós és filmes forgatókönyvíró lépett sztrájkba Hollywoodban, mivel érdekképviseleti szervezeteik nem tudtak dűlőre jutni a filmstúdiókkal és streamingszolgáltatókkal. A forgatókönyvírók azt akarják elérni, hogy a streaming iránt megnövekedett kereslet miatt nagyobb részesedést kapjanak a nyereségből. Az Amerikai Írószövetség több mint 11 ezer tagja 2007 óta először lépett sztrájkba.