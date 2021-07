Sötét árnyékot vet Izraelre a Pegasus-ügy

A szakértők egy része súlyos vádat fogalmaz meg Izraellel szemben a Pegasus fürkészszoftver civilek elleni felhasználásával kapcsolatban, amibe a magyar kormány is belekeveredett. Azt állítják, hogy az ország az állami elnyomás támogatására is felhasználható technológiák inkubátoraként is működhet.