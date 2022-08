A spanyol kormány hétfőn korlátozásokat fogadott el az üzletek, kulturális és közlekedési létesítmények légkondicionálására és fűtésére vonatkozóan, miután az Európai Unió a közelmúltban zászlajára tűzte az orosz gázimport korlátozását - számolt be az Euronews.

Ezeken a helyeken a fűtést télen legfeljebb 19 Celsius-fokon, nyáron pedig legalább 27 fokon kell majd tartani - jelentette be Teresa Ribera, az ökológiai átállásért felelős miniszter. Ezek az intézkedések kereskedelmi és kulturális terekre, nagy raktárakra és közlekedési infrastruktúrákra, például repülőterekre és állomásokra vonatkoznak majd.

A szigorítást a jövő héttől vezetik be. Az intézkedéscsomag arra is kötelezi a klimatizált vagy fűtött, közönséget fogadó helyiségeket, hogy a hőpazarlás elkerülése érdekében zárják az ajtóikat, és amennyiben ez 2021 januárja óta nem történt meg, vizsgálják felül hőtechnikai berendezéseiket. A távmunkát a magánszektorban is ösztönözni fogják, ha az energiát takarít meg.

Spanyolország május végén már számos intézkedést hozott a középületek energiaszámlájának csökkentése érdekében, a Brüsszel által követelt erőfeszítések részeként, hogy megszűnjön Európa orosz gáztól való függősége. A köztisztviselők távmunkáját már ösztönözték a légkondicionálás korlátozása érdekében a középületekben, ahol a klímaberendezések termosztátját már 27 fokra, a radiátorokét pedig 19 fokra korlátozták.

Az ukrajnai háborúra reagálva az Európai Bizottság május közepén egy 210 milliárd eurós tervet terjesztett elő, amely a megújuló energiaforrások fellendítését és jelentős energiamegtakarításokat tartalmaz annak érdekében, hogy minél hamarabb megszabaduljon az orosz gázimporttól.

Az EU-27-ek megállapodást fogadtak el, amelyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2022 augusztusa és 2023 márciusa között mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elmúlt öt év átlagához képest legalább 15 százalékkal csökkentsék gázfogyasztásukat.