Spanyolország hat hónapra eltörli az alapvető élelmiszerekre kivetett hozzáadottérték-adót egy sor új intézkedés részeként, hogy segítsen az embereknek megbirkózni az emelkedő megélhetési költségekkel. A kormány emellett egyszeri, 200 eurós támogatást hagyott jóvá a 27 ezer eurós vagy annál alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok számára az élelmiszerárak emelkedésének ellensúlyozására.

Az új válságellenes segélycsomag értéke 10 milliárd euró (4000 milliárd forint), amivel a kormány segélyintézkedésekre fordított kiadásai 45 (18 ezer milliárd forint) milliárd euróra emelkednek - adta hírül az Euronews.

Amióta Oroszország februárban megkezdte ukrajnai invázióját, a spanyol kormány több segélycsomagot is bejelentett, hogy a legszegényebb háztartásoknak segítsen megbirkózni az Európa-szerte megugró inflációval. Ám miközben Spanyolországban csökkent az infláció, az élelmiszerárak magasak maradtak. A spanyol kormánynak a héten kellett döntenie arról, hogy meghosszabbítja-e a segélyintézkedéseket a jövő évre.

Sánchez azt mondta, hogy hat hónappal meghosszabbítja az áram- és gázárakra vonatkozó kedvezményes áfát. Azt is mondta, hogy a kiszolgáltatott háztartások energiaellátásának csökkentésére vonatkozó tilalom 2023-ig érvényben marad.

A városi tömegközlekedésre vonatkozó 50 százalékos kedvezményt 2023 első felére meghosszabbítják. Sánchez bejelentette, hogy egy évvel meghosszabbítja a lakbérek emelésének 2 százalékos korlátozását is, és a kilakoltatásokat a következő hat hónapra felfüggesztik.

The Spanish government announced several measures to help people cope with inflation. #EuropeNews https://t.co/qTT2eedKW2